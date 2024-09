WEC | Jota salterà i test in Bahrain per concentrarsi sul progetto Cadillac

Jota Sport non parteciperà ai test post-stagionali del Campionato del Mondo Endurance in Bahrain, poiché si concentrerà sul suo programma factory con Cadillac.

Il team principal Dieter Gass ha rivelato che è "molto improbabile" che Jota partecipi al test ufficiale di un giorno sul Bahrain International Circuit il 3 novembre, che segue l'ultimo appuntamento della stagione.

Ciò significa che la 8 Ore del Bahrain sarà l'ultima volta che la Porsche 963 correrà con i colori del title sponsor di Jota, Hertz.

La decisione consentirà alla Jota di dedicare maggiore attenzione alla preparazione della stagione WEC 2025, quando sostituirà il Chip Ganassi Racing come team ufficiale Cadillac. L'azienda britannica è anche in trattative con il marchio del gruppo General Motors per far girare privatamente la vettura prima della fine dell'anno.

Il test avrà luogo dopo il finale di stagione in Bahrain, quando Cadillac avrà concluso anche la sua partnership con Ganassi nel campionato IMSA SportsCar.

"Ne stiamo discutendo, ma non è ancora definitivo”, ha detto Gass a Motorsport.com quando gli è stato chiesto quando il team sarà in grado di far girare la Cadillac LMDh. "Non prima della fine della stagione, ma spero prima della fine dell'anno".

Gass ha spiegato che ci sono diversi ostacoli che Jota e Cadillac devono superare per organizzare un test insieme quest'anno.

"E' più una questione di periferiche. Dovremmo essere in grado di avere la macchina, ma servono anche tutti gli strumenti per farla girare, i pezzi di ricambio e tutto il resto. Per questo è necessario prepararsi al meglio prima di iniziare ad occuparcene".

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn Photo by: JEP / Motorsport Images

Jota gestisce le Porsche 963 LMDh come cliente dal 2023 e ha ottenuto una vittoria assoluta a Spa nel maggio di quest'anno, chiudendo il campionato per team privati Hypercar con una gara di anticipo.

La notizia che Jota diventerà il nuovo factory team Cadillac per il WEC è stata ufficializzata in agosto, quando è stato anche annunciato che il team iscriverà due esemplari della V-Series.R nel 2025.

Gass ha aggiunto che non ci saranno problemi contrattuali con Porsche per quanto riguarda i test, mentre Jota si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua illustre storia con General Motors.

"Ciò che dobbiamo esaminare è il regolamento sportivo e ciò che è consentito testare e cose del genere", ha detto. "Con la Porsche non prevedo alcun problema".

Condividere gli ingegneri

Cadillac ha una forte presenza nell'IMSA, dove sia Ganassi che Action Express Racing gestiscono un esemplare ciascuno della V-Series.R nella classe GTP.

Il campionato nordamericano disputerà l'ultima prova della stagione, la Petit Le Mans, a Road Atlanta il 12 ottobre, tre settimane prima della gara decisiva per il titolo del WEC in Bahrain.

Quando gli è stato chiesto se è previsto l'invio di ingegneri Jota ad una gara IMSA per capire subito come funziona la V-Series.r, Gass ha risposto: "È molto probabile che accada qualcosa del genere. Con i test sì, ma dobbiamo vedere se è possibile anche nelle gare".

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn Photo by: JEP / Motorsport Images

"Anche in questo caso tutto deve essere confermato, ma credo che ci sarà anche uno scambio di personale e potenzialmente gli ingegneri americani si uniranno a noi. Per noi, con le restrizioni sul personale, forse non è così facile andare all'IMSA per non avere problemi con i regolamenti. Ma per i test e cose del genere, è probabile che accadrà".

Nell'IMSA, il Wayne Taylor Racing with Andretti lascerà la scuderia Acura nel 2025 per sostituire Ganassi come uno dei factory team Cadillac.

L'azienda, che ha una lunga storia con il marchio americano, l'anno prossimo schiererà due vetture in GTP, mentre AXR continuerà a correre con una sola auto.