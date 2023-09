WEC | Jota lavora per due Porsche nel 2024 e tratta Kubica

Il team britannico non ha mai nascosto il desiderio di schierare un'altra 963 nel 2024 con la stessa livrea "Hertz Racing Gold" della vettura che ha debuttato quest'anno a Spa e ora ha rivelato che è già stato effettuato un ordine per un altro telaio.

Il capo, Sam Hignett, ha spiegato che la squadra sta facendo buoni progressi per quanto riguarda i finanziamenti necessari per far correre la vettura in un programma WEC completo.

"Stiamo raggiungendo il pacchetto commerciale di cui abbiamo bisogno per realizzare la seconda vettura", ha dichiarato Hignett a Motorsport.com.

"Non siamo ancora arrivati a questo punto, ma siamo fiduciosi che riusciremo a farcela. Il piano prevede che la prossima stagione l'Hertz Team Jota sia composta da due vetture".

Hignett non si è espresso sull'equipaggio della LMDh aggiuntiva, anche se ha ribadito che il programma Jota non richiede piloti con la 'valigia'.

"Sceglieremo i piloti nello stesso modo in cui abbiamo fatto con la prima vettura e abbiamo già in mente alcuni nomi".

Sulla conferma della formazione di quest'anno, composta da Antonio Felix Da Costa, Will Stevens e Yifei Ye, Hignett ha dichiarato: "Abbiamo preso i migliori piloti della LMP2 negli ultimi tre anni e abbiamo tre dei primi cinque sulla nostra vettura".

L'ex Formula 1 Robert Kubica, che quest'anno corre con WRT in LMP2, è noto per essere uno dei piloti in discussione con Jota per il 2024.

Jota potrebbe avere la sua nuova 963 a novembre; Hignett prevede che la vettura sarà pronta subito dopo il gran finale in Bahrain.

Robert Kubica, Team WRT Photo by: Luca Barsali

Anche Proton vuole espandere il suo programma con la 963, che quest'anno comprende una vettura nel WEC e una nella Classe GTP dell'IMSA SportsCar Championship in Nord America.

Una seconda auto nel WEC sembra la più probabile al momento, anche se il capo del team tedesco, Christian Ried, ha ribadito che non è stata presa alcuna decisione sui programmi per il 2024 prima della pubblicazione del calendario della European Le Mans Series questa settimana.

"Dobbiamo vedere i calendari e capire quante coincidenze ci sono prima di fare i nostri piani", ha detto Ried, il cui team è rappresentato anche nella ELMS con un trio di Porsche 911 RSR in GTE e un'unica ORECA-Gibson 07 in LMP2.

"Il calendario IMSA ha riservato alcune sorprese [due concomitanze col WEC ], il che rende tutto molto complicato".

Porsche non ha indicato il numero di 963 per clienti che metterà a disposizione per il 2024.

Thomas Laudenbach, responsabile del settore motorsport di Porsche, ha dichiarato: "Non si tratta di vendere le auto, ma di fornire un servizio. Potremmo venderne molte di più, ma la nostra filosofia è chiara: se lo facciamo, vogliamo assicurarci che corra correttamente e questo significa che è necessario un supporto".