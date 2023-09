WEC | Jota in trattativa con Vettel per averlo nel 2024

Sebastian Vettel e il motorsport, un'attrazione fatale che continua a non scemare. Il 4 volte campione del mondo è in trattativa con il team Jota Sport per correre nel World Endurance Championship 2024.

A confermarlo è stato il team principal di Jota Sport, Sam Hignett, ai microfoni di Motorsport.com. Il team britannico ha contattato Vettel per unirsi al suo equipaggio e offrirgli il volante di una delle due Porsche 963 LMDh.

Hignett ha sottolineato come le trattative siano appena iniziate, per questo motivo non vi sia nulla di certo in vista della prossima stagione. I discorsi su una possibile collaborazione per il WEC e la 24 Ore di Le Mans 2024 sono appena agli albori.

"Stiamo parlando con Seb, ci sono discussioni, ma non c'è nulla di fatto. Non c'è nessun tipo di contratto firmato e di certo non ha provato una delle nostre vetture".

Vettel si è ritirato dalla Formula 1 al termine della passata stagione, ma ha rifiutato di escludere la possibilità di un ritorno. All'inizio del mese ha dichiarato di essere ancora in grado di correre e, nel corso di una visita a Suzuka per il Gran Premio del Giappone dello scorso fine settimana, ha detto che gli manca l'incredibile sensazione di guidare una monoposto di Formula 1.

#38 Hertz Team JOTA Porsche 963 : Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye Photo by: Paolo Belletti

Riguardo a un possibile ritorno a breve termine, però, ha gettato acqua sul fuoco: "Non per ora. La F1 è stata al centro della mia vita per tanto tempo, ma una volta usciti ci si rende conto ancora di più di quanto sia grande il resto del mondo e di quanto sia piccola la Formula 1, in un certo senso".

Intanto, dal punto di vista di Jota, il team ha fatto sapere di poter scegliere piloti non paganti per la prossima stagione. La seconda Porsche 963 LMDh, sarà sostenuta da Hertz, gigante dell'autonoleggio, e sarà contraddistinta dai classici colori oro e rosso.

"La sostenibilità è importante per noi come squadra, ed è per questo che la nostra hospitality a Le Mans era alimentata a energia solare", ha continuato Hignett. "Sappiamo che questi sono aspetti importanti anche per Sebastian".

"Stiamo parlando con molte persone, alcune di queste sono in cima alla lista mentre altre non lo sono altrettanto", ha continuato il manager parlando dei piloti seguiti dal team.

Si sa che nella lista di Jota c'è un altro nome di spicco come quello di Jenson Button, ma anche quello di Robert Kubica, che quest'anno sta correndo nel WEC con WRT.