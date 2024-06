WEC | Jota e Wayne Taylor Racing pronti a passare a Cadillac

Jota e WTR sembrano certi di passare rispettivamente da Porsche e Acura per sostituire Chip Ganassi Racing nella rosa dei team del marchio General Motors. Motorsport.com ha appreso che ciascuno di essi ha un accordo per gestire due LMD V-Series.R nel 2025, Jota nel WEC e WTR nella serie nordamericana.

I programmi per il 2025 non sono stati confermati da nessuno dei due team né da Cadillac, ma si ritiene che i contratti siano stati almeno concordati, se non firmati.

Laura Wontrop Klauser, che dirige i programmi di GM per le sportscar, ha rifiutato di parlare dei suoi piani per il prossimo anno, sulla scia dell'annuncio di CGR a marzo, che si sarebbe separato dalla Cadillac dopo quattro stagioni al termine di questa.

"Non abbiamo una tempistica fissata per un annuncio, al momento si tratta di un TBD per entrambi i programmi", ha detto.

Un nuovo regolamento rivelato in esclusiva Motorsport.com a marzo, che prevede che ogni costruttore che partecipa alla classe Hypercar del WEC debba correre con due vetture, significa che Cadillac dovrà ampliare il suo programma per il 2025.

#12 Hertz Team Jota Porsche 963: William Stevens, Norman Nato, Callum Ilott Photo by: Marc Fleury

Ganassi rappresenta il marchio nel WEC come Cadillac Racing dal 2023 con un'unica V-Series.R.

La Klauser ha spiegato: "Cadillac reagirà ai regolamenti man mano che verranno stilati".

La conferma della regola delle due auto nel WEC per il prossimo anno è attesa per venerdì, in occasione della conferenza stampa annuale organizzata dall'Automobile Club de l'Ouest, organizzatore della 24 Ore di Le Mans e co-organizzatore del WEC.

Il team principal di Jota, Sam Hignett, ha dichiarato: "Per ora l'attenzione è rivolta alla nostra stagione del 2024", quando gli è stato chiesto della prospettiva di passare da un programma per clienti con due auto, la Porsche 963 LMDh, a un accordo ufficiale con Cadillac".

Il capo del WTR Wayne Taylor, il cui team si è legato ad Andretti per la scorsa stagione, ha insistito sul fatto che non è ancora stato concluso un accordo per il passaggio della sua attività alla Cadillac dopo quattro anni con il marchio Honda Acura.

"Posso solo dire che non abbiamo firmato nulla e il motivo è semplice: siamo ancora sotto contratto con Honda Performance Development, che gestisce il programma Acura ARX-06 LMDh. Non ci sono contratti firmati, ma speriamo che dopo Le Mans ci si possa riunire tutti insieme e definire le cose per il prossimo anno".