WEC | Jensen e Müller sulle Peugeot per i Rookie Test in Bahrain

Carica lettore audio

La Peugeot Sport ha definito quali saranno i piloti che prenderanno parte ai Rookie Test del FIA World Endurance Championship domenica in Bahrain.

Terminata la stagione 2022 con la 8h di sabato, a Sakhir i lavori proseguiranno in ottica 2023 e il team francese ha dovuto pensare come suddividere gli uomini a disposizione.

Con Stoffel Vandoorne impossibilitato a volare in Medio Oriente causa attacco di appendicite, per il quale è stato operato nella giornata di giovedì, i volti nuovi a prendere in mano il volante delle 9X8 LMH resteranno Maximilian Günther, Yann Ehrlacher e Malthe Jakobsen.

A loro si uniranno i titolari Mikkel Jensen e Nico Müller, che saranno impegnati rispettivamente sulle vetture #93 e #94.

Con il danese vedremo all'opera Günther, mentre lo svizzero sarà compagno per un giorno di Ehrlacher e Jakobsen.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images