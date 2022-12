WEC | Jacques Villeneuve proverà la Vanwall LMH in Spagna

Carica lettore audio

Jacques Villeneuve proverà la Vanwall Le Mans Hypercar a Barcellona questa settimana.

Il Campione del Mondo di F1 1997 è uno dei quattro piloti che si metteranno al volante della Vandervell motorizzata Gibson nel corso di un test di tre giorni sul circuito spagnolo che inizierà mercoledì, stando alle notizie raccolte da Motorsport.com.

Il 51enne condividerà il volante con Tom Dillmann ed Esteban Guerrieri, che hanno effettuato la maggior parte dei test con la vettura quest'anno, e con Joao Paulo de Oliveira.

Dillmann e Guerrieri sono i collaudatori ufficiali per la Vanwall LMH sviluppata dalla ByKolles, mentre de Oliveira, che ha vinto il titolo di Formula Nippon (ora Super Formula) nel 2010, ha legami con la squadra che risalgono alla sua partecipazione alla Formula 3 tedesca nel 2002.

Il team non ha voluto confermare la presenza di Villeneuve, che fece parte della Peugeot 908 HDi turbodiesel LMP1 alla 24 Ore di Le Mans nel 2007 e nel 2008, classificandosi secondo nella seconda edizione con Marc Gené e Nicolas Minassian.

Al momento del suo ingresso in Peugeot, il canadese aveva espresso il desiderio di vincere la 24h dopo il titolo di F1 e il successo alla Indy 500 del 1995; a quanto pare la classica francese è ancora nelle sue mire, tanto da ritenere questo eventurale traguardo una 'tripla corona' del motorsport, che di solito include il Gran Premio di Monaco piuttosto che il Mondiale di F1.

Jacques Villeneuve Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

La sua esperienza più recente con le sportscar, dopo aver disputato quest'anno la Daytona 500 di NASCAR Cup al volante di una Ford del Team Hezeberg, risale al 2019, quando ha partecipato a tre gare endurance del Campionato Italiano GT alla guida di una Ferrari 488 GT3 Evo.

Inoltre ha preso parte alla NASCAR Euro Series nel 2019, più qualche evento sporadico nel 2020 e 2021.

Barcellona è l'ultimo test per la Vanwall, dopo lo shakedown sul campo d'aviazione di Zweikbrucken e le successive uscite a Most, Mugello e Paul Ricard, in vista di presentare l'iscrizione al FIA WEC del 2023 come team Vanwall Racing.