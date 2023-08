WEC | Isotta Fraschini pronta a ricominciare i test dopo la pausa

La Isotta Fraschini tornerà presto in pista per ricominciare il lavoro di sviluppo sulla sua Tipo 6 LMH Competizione in vista dell'esordio nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

La pausa estiva è servita alla squadra del marchio milanese capitanata dal team Michelotto Engineering non solo per ricaricare le batterie, ma anche per analizzare i dati e sistemare alcune cose.

Nell'ultimo test svolto a Monza ad inizio agosto, infatti, una perdita d'olio aveva causato un principio d'incendio che ha danneggiato diverse componenti del motore, interrompendo anzitempo le attività.

Fra una decina di giorni si ritornerà ad Aragón, dove già era stata effettuata una sessione qualche mese fa, occasione per riprendere in mano la Tipo 6 LMH-C che dotata ora di fari potrà girare anche in notturna.

#11 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C: Marco Bonanomi, Jean-Karl Vernay Photo by: Isotta Fraschini

"Monza è stato un test molto soddisfacente. Siamo stati finalmente in grado di confrontarci con il resto del gruppo dato che abbiamo provato sullo stesso circuito dove il WEC ha corso solo un mese prima, ed è stato molto positivo per quanto riguarda i tempi sul giro e le reazioni della vettura con le gomme da qualifica, ma anche durante gli stint più lunghi", ha commentato il pilota Jean-Karl Vernay.

"In sostanza, possiamo essere soddisfatti della vettura e delle prestazioni, anche se è complicato fare paragoni perché non eravamo in pista con le altre auto, con la stessa temperatura e aderenza. Comunque, almeno abbiamo una buona idea di dove siamo e questo è molto positivo".

"Purtroppo il problema al motore ha messo fine al test prematuramente, ma ora abbiamo avuto qualche settimana di pausa per ricaricarci e tornare più forti a settembre per mettere a punto tutto e prepararci per il prossimo anno!".