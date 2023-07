WEC | Isotta Fraschini presente a Monza dopo i test in Spagna

Due auto in pista. Un grande sforzo tecnico per Isotta Fraschini, che per la prima volta ha portato in pista le due vetture che presenterà questa settimana al pubblico di Monza in occasione della tappa italiana del Mondiale Endurance.

Infatti sui saliscendi di Motorland Aragon si sono alternate in pista sia la Tipo 6 LMH Competizione per le corse che la Tipo 6 LMH Pista, cioè l’auto Track-Days che potrà essere acquistata dagli appassionati di emozioni forti.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Photo by: Isotta Fraschini

Tre giorni di prove

Tra mercoledì e venerdì di questa settimana sono stati completati complessivamente 1400 chilometri sulla vettura da gara, così da continuarne lo sviluppo prima dell’omologazione.

Ancora una volta è stato Jean-Karl Vernay a mettersi al volante, alternandosi anche con la deliberà della vettura-clienti.

La bella notizia è che, grazie alla disponibilità del FIA WEC, Isotta Fraschini potrà mostrare entrambe le sue vetture agli appassionati che riempiranno le tribune dell’impianto la prossima settimana in due sessioni dimostrative, una sabato alle 14:20 e l’altra domenica alle 10:30.

Jean-Karl Vernay, Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Photo by: Isotta Fraschini

"Un test molto positivo in cui abbiamo percorso quasi 1500 km senza problemi, quindi è stato un grande passo avanti - sottolinea Vernay - Abbiamo migliorato molto la regolarità e le prestazioni e abbiamo compreso tutte le parti importanti della vettura come il sistema ibrido, il motore elettrico e i freni".

"Un test super positivo e quindi non vediamo l'ora che arrivi la demo della prossima settimana a Monza ma anche il prossimo test di fine luglio".

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C Photo by: Isotta Fraschini

Un grande palco

Continua la crescita di Isotta Fraschini, che per la prima volta questo fine settimana mostrerà alla stampa italiana e straniera tutte e tre le versioni della sua Tipo 6 LMH, la vettura che segna il ritorno della Casa sul mercato dell’automobile.

E la cosa avverrà in occasione della tappa italiana del Campionato Mondiale Endurance, cioè la serie che permetterà all’azienda milanese di annunciare al mondo il suo ritorno alle attività.

Isotta Fraschini Tipo 6 Strada Photo by: Isotta Fraschini

Un cuore tre anime

Ovvia la presenza della Tipo 6 LMH Competizione, la vettura da corsa che sta da mesi venendo sviluppata per affrontare nel FIA WEC marchi importanti come Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, Peugeot... e che già si è mostrata con la Presentazione di febbraio all’Automobile Club Milano.

Ma sotto la tenda Isotta Fraschini ci sarà anche la Tipo 6 LMH Pista, cioè la versione della hypercar dedicata agli appassionati delle emozioni forti e che potranno goderne le prestazioni estreme nei Track Days che Isotta Fraschini organizzerà in pista, dedicati ai 25 clienti che l’acquisteranno.

Il prototipo di questa vettura era stato svelato al Paul Ricard il mese scorso, ma la forma che verrà presentata a Monza sarà già molto più vicina a quella finale.

La grande novità di questo fine settimana sarà però la presenza del modello in scala 1:2 che rivelerà le linee che avrà la Tipo 6 LMH Strada, cioè la versione dell’opera di Isotta Fraschini che segnerà il ritorno del marchio lungo le strade delle città di tutto il mondo e che verrà prodotta in edizione limitata.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C Photo by: Isotta Fraschini

Un weekend in passerella

Nella tre giorni monzese, presso l’hospitality Isotta Fraschini nel paddock, i giornalisti e il pubblico presenti potranno ammirare dal vivo le tre vetture. Nell’occasione sarà presente tutto il management della Casa per rispondere a domande e curiosità.