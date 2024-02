WEC | Isotta Fraschini-Duqueine: ecco la nuova livrea per il 2024

Il Team Duqueine ha presentato una livrea rivisitata per la sua Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-Competizione che si appresta a debuttare nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

Ad un paio di settimane del primo impegno che vedrà i protagonisti della massima serie di durata scendere in pista a Lusail, prima per i test del Prologo e poi per la 1812 Km del Qatar, la Casa milanese ha mostrato la colorazione della sua Hypercar.

Rispetto alla presentazione ufficiale della Tipo 6, avvenuta a fine febbraio 2023 e a quanto visto nelle prove di sviluppo durante l'annata scorsa, si è scelto di rendere più semplice lo schema adottato di base e mantenere gli stessi colori.

Sono infatti sparite le righe orizzontali che si snodavano lungo la fiancata ed ora il posteriore è interamente bluette, con una striscia bianca verticale a separarlo dal rosso della parte anteriore, dove c'è un'ulteriore sezione bianca a mettere in evidenza il musetto.

Sotto a qust'ultimo appare un meraviglioso tricolore italiano posto sul bordo dello splitter nero. La bandiera del Bel Paese rimane anche attorno alla bocca del condotto d'aspirazione del cofano motore, ora diventato nero raccordandosi meglio con la pinna e l'ala posteriore.

Per la parte superiore dell'abitacolo la scelta è ricaduta sull'argento cromato per riflettere meglio i raggi solari e non far scaldare troppo la postazione di guida, idea che in molti hanno avuto, specialmente chi non monta il sistema di aria condizionata (come la Isotta, appunto) per risparmiare sul peso vettura.

Come detto, la Tipo 6 #11 costruita dalla Michelotto Engineering verrà gestita in pista dal Team Duqueine e affidata al trio formato da Jean-Karl Vernay, Antonio Serravalle e Carl Wattana Bennett. Il logo della squadra francese appare sulla pinna e sopra i fanali anteriori, mentre gli stemmi Isotta Fraschini prendono spazio su tutta l'ala posteriore, a metà carrozzeria di fianco alla portiera, sopra al parabrezza e sotto i fari.