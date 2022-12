WEC | Isotta Fraschini, c'è anche Claudio Berro per la LMH

Carica lettore audio

Proseguono i lavori dietro al progretto di Isotta Fraschini di costruire una Hypercar e riportare il marchio tricolore nel mondo delle competizioni automobilistiche dopo un secolo.

Da ottobre è noto che l'azienda, grazie ad un gruppo di facoltosi investitori, sta collaborando con Michelotto per realizzare la Tipo 6 LMH-C, vettura prototipo che vuole schierare nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2023.

In queste settimane stanno pian piano emergendo nuovi particolari su questo programma, che dovrebbe essere presentato nei primi mesi del prossimo anno per poi arrivare all'esordio in pista in campionato, una volta ottenuta l'omologazione da parte della Federazione Internazionale e dell'Automobile Club de l'Ouest.

Claudio Berro, Isotta Fraschini

L'ultima notizia è che il team si sta affidando a Claudio Berro per la gestione del tutto, consapevole che le esperienze maturate dal manager in squadre importanti come Peugeot, Ferrari, Maserati, Lotus, Audi Sport/WRT e via dicendo potranno aiutare parecchio.

Oltre ad una immagine di Berro al fianco del motore V6 da 3 litri turbo che monterà la Tipo 6 LMH-C, che ricordiamo sarà abbinato ad un sistema ibrido e dotata di cambio X-Trac a 7 marce, eccone altre due di come apparirà la vettura di colore blu chiaro e nero, con il #11 sulla fiancata.

Al momento non è ancora stato presentato l'organigramma del team, ma i passi avanti ci sono e si attendono ulteriori sviluppi e novità per le settimane a venire.

Isotta Fraschini LMH