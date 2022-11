WEC | Iron Lynx presente nel 2023 con la Porsche di Proton?

Carica lettore audio

La Iron Lynx potrebbe ancora presenziare nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2023, nonostante il suo impegno primario sarà con Lamborghini Squadra Corse.

Nella giornata di sabato è arrivato l'annuncio che il team romagnolo si occuperà del prototipo LMDh costruito su telaio Ligier dalla Casa di Sant'Agata Bolognese, con la quale intraprenderà anche un nuovo percorso nel mondo del GT3.

Non esistendo una Huracan in versione GTE, la partecipazione al Mondiale con questa vettura l'anno prossimo è per forza di cose esclusa, ma in realtà una piccola porticina rimane aperta.

Nella conferenza stampa dell'annuncio LMDh cui ha presenziato Motorsport.com a Portimao, il team principal Andrea Piccini non ha escluso che si possa comunque organizzare un piccolo programma nella serie in Classe LMGTE AM.

#66 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO: Claudio Schiavoni, Andrea Piccini, Matteo Cressoni Photo by: JEP / Motorsport Images

"Il nostro impegno principale è con Lamborghini ora, per cui non sarà possibile continuare a fare le stesse cose in cui siamo stati impegnati fino a ieri", afferma Piccini.

"C'è comunque un'idea di provare a rimanere nel FIA WEC, per noi è una serie importante anche considerando alcuni cambi di regolamento che dovremo apprendere al meglio in vista del programma GT3 con cui saremo impegnati nel 2024".

Da quell'anno, infatti, il FIA WEC sostituirà le GTE con le GT3, per cui è ovvio che tenere un piede in questo campionato possa essere utile.

Qualche settimana fa, proprio sul tracciato dell'Algarve, le Iron Dames Michelle Gatting e Sarah Bovy hanno provato la Porsche 911 RSR-19 della Proton Competition, cosa che potrebbe portare ad una concretizzazione di un accordo con la squadra di Christian Ried ed Iron Lynx.

"Stiamo cercando di capire cosa fare, abbiamo svolto alcuni test con la Porsche di Proton perché conosco da tempo Christian, ma per il momento è presto per parlarne. Vedremo come andranno le cose nei prossimi mesi", ha chiosato Piccini.