WEC | Imola, Vernay carica Isotta: "Bisogna far meglio del Qatar"

Manca meno di un mese al secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship e la Isotta Fraschini ha tutte le intenzioni di fare bella figura sul terreno di casa.

Ad Imola il 19-21 aprile si terrà infatti la 6h nella quale la Tipo 6 LMH-C preparata dal Team Duqueine è chiamata ad una bella prova, considerato che il tracciato del Santerno è stato teatro anche dei test di sviluppo della Hypercar costruita dagli uomini di Michelotto Engineering.

Per i piloti della vettura #11 non sarà una sfida semplice, specialmente per Carl Bennett ed Antonio Serravalle, che ancora necessitano di tempo al volante del prototipo ibrido dopo che in Qatar l'esordio non è durato tantissimo.

Ecco quindi che per il loro capo squadra, Jean-Karl Vernay, si prospetta un altro fine settimana da Capitano, pronto a prendere per mano non solo i compagni, ma anche l'intero team nell'affrontare un'altra ostica battaglia in pista.

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C: Antonio Serravalle, Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay Foto di: JEP / Motorsport Images

“Sarà sicuramente una sfida molto impegnativa, specialmente per noi che siamo una squadra italiana. La pista in sè è davvero tosta, essendo molto stretta prevedo lotta molto serrata e sarà molto impegnativo gestire il traffico", spiega il francese parlando con il sito del campionato.

'JK-San' ha già corso ad Imola in passato anche con le vetture Turismo e conosce benissimo la natura di un tracciato 'vecchio-stile' che non perdona errori e richiede un ottimo funzionamento a livello aerodinamico-meccanico delle auto.

Per tutto il team Isotta Fraschini Duqueine è poi l'occasione di mostrare un passo avanti dopo il difficile esordio di Lusail, in una griglia di partenza dove la Tipo 6 è il classico 'Davide' che se la deve vedere contro i 'Golia' della Classe Hypercar.

“Ad Imola ci sono curve bellissime come le 'Acque Minerali' e per noi sarà bello poter mostrare il nostro potenziale dopo quanto appreso in Qatar".

"Il nostro obiettivo è fare molto meglio rispetto a Lusail, sia in Qualifica che in gara".

"Vedremo come andrà, ma penso che la nostra vettura sarà in grado di andare bene sui cordoli, lungo le chicane veloci e le curve veloci".

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C: Jean-Karl Vernay Foto di: JEP / Motorsport Images

Il circuito del Santerno è noto anche per non essere dei più semplici da percorrere quando ci sono tante auto in azione e con le 37 iscritte diventerà fondamentale gestire bene le fasi di doppiaggio.

"Quel che sarà importante è l'aggressività nel traffico, bisognerà cercare di non perdere tempo senza prendersi rischi".

"Credo che andare fuori traiettoria implicherà diverse difficoltà con tutte le LMGT3 presenti, ma penso che sarà molto divertente e non vedo l'ora di cominciare!", conclude Vernay.