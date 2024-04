WEC | Imola, Libere 2: Ferrari tiene dietro Porsche e Toyota

La Ferrari chiude davanti a tutti anche la seconda sessione di Prove Libere in questo venerdì della 6h di Imola, dove il sole è finalmente uscito a riscaldare l'ambiente e con i tifosi che stanno cominciando ad arrivare nel paddock del FIA World Endurance Championship.

Sul tracciato del Santerno la maggior parte dei team si è concentrata, come spesso avviene nel primo giorno di attività in pista, a mettere insieme un buon numero di giri, considerando anche che questo è l'orario delle fasi decisive di domenica pomeriggio.

I tempi migliori in Hypercar sono quindi arrivati in larga parte nelle prime tornate, con Antonio Fuoco che ha portato davanti a tutti la Ferrari 499P #50 ufficiale in 1'30"957, precedendo per 0"342 la Porsche #6 del Team Penske.

Proprio nel finale Robert Shwartzman ha conquistato la terza posizione con la Ferrari #83 di AF Corse (migliore delle LMH private) superando la Toyota #8 che si trova a 0"7 dal primato.

In Top5 c'è pure la Porsche #12 di Jota sopra il secondo di ritardo dalla vetta assoluta e con dietro le due nuove Peugeot 9X8, separate dalla Alpine #36.

Anche James Calado ha sfruttato gli ultimi passaggi per prendersi il nono tempo con la Ferrari #51, superando le BMW #20 e #15, e la Toyota #7 che è 12a, con alle spalle la Porsche #99 di Proton Competition, protagonista di un'uscita di pista alle 'Acque Minerali' a circa metà sessione.

La Lamborghini è 15a seguita da Cadillac, Porsche-Jota #38 (tornata in pista dopo i problemi delle Libere 1), mentre la Isotta Fraschini conclude in fondo al gruppo, ma con tanti giri all'attivo.

#81 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Tom Van Rompuy, Rui Andrade, Charlie Eastwood Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In Classe LMGT3 si confermano al vertice le due Corvette di TF Sport: stavolta è la Z06 #81 di Charlie Eastwood a girare in 1'41"986 battendo per un paio di decimi la #82 di Daniel Juncadella terza, a sua volta davanti alla Aston Martin #27 di Heart Of Racing.

Le Corvette si ritrovano separate proprio nell'ultimo giro dalla Ferrari #55 del solito velocissimo Alessio Rovera, che si porta al secondo posto con 0"187 di margine dal leader.

La Ferrari #54 di AF Corse è a 0"6 in quinta piazza, per poco più rapida della Aston Martin #777 di D'station Racing, mentre una buona risalita la compiono le Lamborghini di Iron Lynx #60 e Iron Dames #85 che si piazzano in settima e nona posizione, inframezzate dalla BMW #31 del Team WRT.

Porsche che completa la Top10 con la #92 di Manthey Pure Rxcing, seguono Lexus #87, McLaren #85 e la BMW #46 del Team WRT sopra la quale il più veloce della sessione è risultato Valentino Rossi.

Domani mattina le Prove Libere 3 (da 60') sono in programma alle ore 11;10, con le Qualifiche a partire dalle 14;45.

FIA WEC - 6h di Imola: Prove Libere 2