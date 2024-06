WEC | Imola confermata in un calendario 2025 di 8 gare

L'impianto di Formula 1 ha rinnovato l'accordo, originariamente di un anno e valido per il 2023, per mantenere la tappa italiana della serie per altri quattro anni, con la firma che è arrivata proprio nel weekend della 24 Ore di Le Mans.

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari si è impegnato a migliorare le infrastrutture dell'area paddock, compresa la costruzione di ulteriori box, come parte dell'accordo.

L'aumento della capacità della pitlane di Imola sarà necessario per la gara dell'anno prossimo, in aprile, poiché il WEC intende espandere la propria griglia di partenza a 40 vetture.

Quest'anno il WEC si è trasferito da Monza a Imola perché la sede del Gran Premio d'Italia era interessata da importanti lavori al paddock.

Il numero limitato di box, uno in meno rispetto alle 37 auto iscritte quest'anno, era stato considerato un ostacolo alla permanenza di Imola nella serie. Il WEC ha sottolineato l'importanza del sostegno dell'amministrazione locale per la realizzazione del nuovo accordo.

Il sindaco Marco Panieri ha definito l'accordo tra il WEC e l'autodromo "una fantastica opportunità per la città di Imola".

"Grazie a questo evento saremo in grado di migliorare le infrastrutture, come i box e la fan zone, rendendo più piacevole l'esperienza dei visitatori e del personale", ha dichiarato.

Fans at Imola Photo by: JEP / Motorsport Images

Il WEC 2025 prevede gli stessi otto eventi nello stesso ordine di quest'anno.

Pierre Fillon, presidente del co-organizzatore del WEC, l'Automobile Club de l'Ouest, ha dichiarato il mese scorso a Motorsport.com che effettivamente non c'erano piani per passare a nove gare "a causa dei costi".

Richard Mille, presidente della Commissione Endurance della FIA, ha affermato che il WEC sta adottando la mentalità del "se non è rotto, non bisogna aggiustarlo. Gli otto appuntamenti di quest'anno offrono un'ottima combinazione di circuiti consolidati", ha dichiarato.

"Garantiscono alla serie la presenza nelle Americhe, in Asia, in Europa e in Medio Oriente, fornendo il palcoscenico perfetto per lo svolgimento degli eventi dell'era d'oro delle corse endurance".

Il ritorno del WEC ad Austin per la prima volta dal 2017 nel settembre di quest'anno sarà prolungato almeno per una seconda stagione.

Questo sembrava sempre probabile dopo che Roger Penske aveva escluso che la serie visitasse la sua sede di Indianapolis nel 2025 per motivi di programmazione, come aveva dichiarato a marzo.

Aspira tuttavia a portare il WEC in un impianto che ha rilevato nel 2020, un desiderio che ha rivelato per la prima volta nel 2022.

Il WEC 2025 prenderà il via in Qatar alla fine di febbraio, anziché all'inizio di marzo come quest'anno, perché il Ramadan cade prima nel 2025.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Photo by: JEP / Motorsport Images

La gara sarà ancora una volta di 1812 km, in omaggio alla festa nazionale del Qatar del 18 dicembre, con una durata massima di otto ore.

Il test pre-stagionale del Prologo si svolgerà una settimana prima della gara al Lusail International Circuit del Qatar.

La 24 Ore di Le Mans è in programma il 14/15 giugno, con la giornata di test pre-evento la domenica precedente. Interlagos, Austin, Fuji e Bahrain costituiscono ancora una volta l'altalena del campionato dopo Le Mans.

Il calendario è stato ratificato dal Consiglio Mondiale dell'Automobile della FIA questa settimana.

WEC | Il calendario 2025

28 febbraio 1812 Km del Qatar (QAT)

20 aprile 6 Ore di Imola (ITA)

10 maggio 6 Ore di Spa (BEL)

14-15 giugno 24 Ore di Le Mans (FRA)

13 luglio 6 Ore di San Paolo (BRA)

7 settembre 6 Ore di Austin (USA)

28 settembre 6 Ore del Fuji (JPN)

8 novembre 8 Ore del Bahrain (BAH)