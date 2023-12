WEC | Ilott completa la prima formazione Jota, arriva pure Hanson

Giornata di annunci in casa Jota: a poche ore dalla notizia dell'ingaggio di Norman Nato per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, arriva anche il nome del suo compagno di squadra, Callum Ilott, mentre Phil Hanson è destinato alla seconda vettura.

Ilott era da qualche giorno indicato come candidato al sedile di una delle due Porsche 963 LMDh iscritte in Classe Hypercar dalla squadra britannica griffata Hertz e non ha tardato molto ad giungere conferma di ciò.

Ilott approda quindi sulla vettura #12 completando così l'equipaggio che lo vedrà esordire nella massima serie endurance assieme appunto a Nato e al già confermato Will Stevens, dopo aver affrontato le gare GT con la Ferrari un paio di anni fa, per poi attraversare l'Atlantico e provare la sfida della IndyCar.

Photo by: JEP / Motorsport Images #38 Hertz Team JOTA Porsche 963: Norman Nato

"Sono davvero entusiasta di guidare una Porsche nella categoria regina con Jota, ho appena svolto un test di due giorni e la macchina è stata fantastica da guidare", ha dichiarato Ilott.

"Sono rimasto molto colpito dal team, che è incredibilmente professionale, e so già che con la Porsche lotteremo per ottenere i migliori risultati nella prossima stagione e, mi auguro, lottando per il successo a Le Mans".

"Il team ha fatto impressione in questa stagione, soprattutto se si considera che ha iniziato l'avventura con la 963 a Spa, in maggio, dopo pochissimi test, per poi fare delle ottime prestazioni a Le Mans il mese successivo".

"Il 2024 sarà il mio primo anno completo nel WEC, dopo un'unica apparizione a Le Mans qualche anno fa. Il calendario è fantastico e sarà bello correre di nuovo su alcuni circuiti europei storici come Imola, Spa e naturalmente Le Mans".

"Il WEC è una serie davvero impressionante che attira molte case automobilistiche famose e piloti di alto livello da tutto il mondo. Non vedo l'ora di correre in Qatar".

Photo by: Jota Sport Philip Hanson, Jota

Per quanto riguarda Hanson, il 24enne andrà ad unirsi ad Oliver Rasmussen sulla Porsche #38, per la quale a questo punto manca solamente un nome all'appello.

Nei mesi scorsi erano circolati i nomi di Sebastian Vettel e Jenson Button, e proprio quest'ultimo di recente ha ammesso che sta per arrivare alla conclusione di un accordo per un impegno nell'endurance.

Ricordiamo che Hanson per il 2024 ha anche firmato un accordo con la JDC-Miller Motorsports per guidare la 963 in Endurance Cup nell'IMSA SportsCar Championship.

"Sono entusiasta di annunciare che mi unirò al Team Jota per il FIA WEC 2024❗️ Era la mia ambizione correre in Classe Hypercar da quando ho debuttato nel WEC quattro anni fa, e avere l'opportunità di farlo con una squadra di successo come Jota è un privilegio. Non vedo l'ora di scendere in pista con un gruppo di Hypercar così impressionante!", ha detto il 24enne inglese.