WEC | Il terzo pilota Cadillac verrà scelto gara per gara

General Motors ha spiegato che non nominerà un compagno fisso per Earl Bamber ed Alex Lynn, destinati al volante della V-Series.R gestita da Chip Ganassi Racing.

Laura Wontrop Klauser, capo di GM per le sportscar, ha spiegato a Motorsport.com che annuncerà il pilota prima di ogni gara, dopo la partenza di Richard Westbrook in direzione JDC-Miller Motorsports , lasciando intendere che ne utilizzerà diversi del suo parco ufficiale.

Non è nemmeno escluso che si possa procedere all'utilizzo anche dei due soli piloti sopracitati per le gare più brevi di 6 Ore, delineando un piano per quello che ha definito "un approccio flessibile".

"Abbiamo un'ottima rosa di piloti all'interno di GM - ha detto la Klauser - Ci sono persone davvero in gamba che possiamo chiamare se abbiamo bisogno del loro aiuto. Non annunceremo un pilota per l'intera stagione per quel sedile; se avrà senso, lo faremo gara per gara".

La Klauser non ha approfondito i suoi commenti, ma sembra probabile che la Cadillac si avvarrà di un pilota del suo campionato IMSA - nel quale ci sono due vetture - per le gare non in concomitanza con il WEC.

Photo by: JEP / Motorsport Images #2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook

I piloti Cadillac della stagione IMSA sono Sébastien Bourdais/Renger Van Der Zande con CGR, e Pipo Derani/Jack Aitken dell'Action Express Racing, i quali non saranno disponibili per i round del WEC di Imola e Spa di aprile e maggio, dato che coincidono con gli eventi IMSA di Long Beach e Laguna Seca.

Tom Blomqvist, che è stato annunciato come terzo pilota dell'AXR per le gare endurance dell'IMSA, non sarà disponibile a causa di una concomitanza con IndyCar Series, che disputa con Meyer Shank Racing.

Scott Dixon guiderà la V-Series.R di CGR alla 24 Ore di Daytona che apre la stagione e si prevede che manterrà il sedile per le gare di Endurance Cup, mentre sarà impegnato in IndyCar con il team nei weekend di Imola e Spa.

Quando gli è stato chiesto se la Cadillac avrebbe potuto far correre solo due piloti sulla vettura #2 del WEC, la Klauser ha risposto: "È consentito, quindi abbiamo la possibilità di scegliere se è quello che vogliamo fare per quelle gare. Non è escluso l'ingresso di nuovi volti nel programma, ma non è ancora stato deciso nulla in merito".

Ciò si renderebbe necessario se Cadillac espandesse nuovamente il suo assalto al WEC a tre vetture per la 24 Ore di Le Mans, con le iscrizioni di CGR e AXR come nel 2023.