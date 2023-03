WEC | Il rientro Glickenhaus: "Sappiamo i nostri punti di forza"

Carica lettore audio

La Glickenhaus torna in azione a quasi 8 mesi dall'ultima uscita nel FIA World Endurance Championship e a Sebring la voglia di confrontarsi con i rivali nella nuova stagione che l'attende è alta.

La 007 LMH #708 gestita dalla Podium Advanced Technologies verrà condotta da Romain Dumas, Ryan Briscoe ed Olivier Pla alla 1000 Miglia in Florida, poi non sono esclusi cambi di equipaggio in corso d'opera, specialmente quando arriverà la #709 per la 24h di Le Mans.

E' dal luglio scorso che la vettura del marchio americano non compete nella serie, ma tra 2021 e 2022 l'esperienza acquisita è stata importante per capire come ci si deve preparare per una sfida di questo livello.

"Ovviamente sono trascorsi due anni dall'esordio nel WEC e abbiamo avuto modo di imparare tanto e modificare alcune cose, per cui per la nuova stagione vogliamo concentrarci sul pacchetto che abbiamo, sia in termini di guidabilità da parte dei piloti che gestione del mezzo", ha spiegato Stefano Rapisarda, responsabile delle Performance, in una tavola rotonda giornalistica cui ha preso parte Motorsport.com.

"In questi mesi abbiamo sistemato alcune regolazioni come quelle legate al differenziale, ma anche all'elettronica del sistema frenante brake-by-wire, il controllo di trazione per non consumare eccessivamente le gomme e tutto ciò che può dare modo ai piloti di trovarsi meglio al volante".

"Il lavoro sul software è sicuramente quello che più ci ha impegnato, ma in generale abbiamo voluto migliorare l'affidabilità della macchina, mettendo mano anche alla struttura di alcune parti della carrozzeria in modo da renderle più resistenti".

"Non abbiamo introdotto il nuovo cockpit e roll-bar che erano stati studiati tempo addietro perché avrebbero modificato alcune operazioni e influito sul peso, cosa che con il Balance of Performance di mezzo era meglio evitare".

Dopo la 6h di Monza 2022 Glickenhaus e Podium hanno scelto di non prendere parte alle successive tappe di Fuji e Bahrain, ma nel frattempo non è nemmeno stato svolto un programma di test intenso e dedicato allo sviluppo del mezzo.

Sicuramente per una squadra così piccola in confronto alle altre della categoria Hypercar il budget è da tenere sott'occhio, dunque è naturale che a Sebring ci si presenti con qualche incognita.

"Dopo Monza dello scorso anno non abbiamo svolto un test dedicato con la vettura, ma dal nostro punto di vista conosciamo i punti di forza e le debolezze dell'intero pacchetto. Diciamo che gli aspetti su cui ci concentriamo per il 2023 saranno un paio".

"Il primo è capire come funzioneranno le nuove gomme, con cui ancora non abbiamo girato e che quindi dovremo cercare di sfruttare al meglio. Il secondo è che arrivano nuovi rivali nel campionato, la maggior parte dei quali hanno una grande storia alle spalle e quindi alzeranno di un bel po' il livello".

"Dal nostro punto di vista posso dire che siamo molto contenti di essere in griglia con loro e faremo del nostro meglio per difendere ciò che abbiamo fatto fino ad ora".