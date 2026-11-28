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WEC | Il motore Coyote della Ford GT41: un suono distintivo creato sul DNA aziendale

Alla presentazione della nuovissima LMDh dell'Ovale Blu, Motorsport.com ha potuto visitare l'azienda e parlare coi tecnici che assemblano l'unita da 5.4 litri aspirata che si è già fatta amare dal pubblico per il suo rombo: ecco la storia di questo propulsore.

Heiko Stritzke

Pubblicato: 28 nov 2026, 11:45

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Ford ha voltato pagina rispetto all’era dei motori turbo degli anni 2010 per tornare alle sue radici V8 con la futura GT41, la vettura da competizione LMDh: una mossa che ha già conquistato sia i fan che i piloti in vista del suo debutto nel FIA WEC 2027.

Il nuovo prototipo aveva già mandato in estasi gli appassionati grazie ad alcuni frammenti audio registrati durante i test, e il pilota ufficiale Logan Sargeant è convinto che il V8 aspirato diventerà il punto di riferimento acustico sulla griglia di partenza del WEC, rivaleggiando con vetture del calibro di Cadillac V-Series.R e Aston Martin Valkyrie.

"È un’auto dal suono speciale, questo è certo. Se dovessi descriverla, direi che è aggressiva e rumorosa, e sarà l’auto con il miglior suono in griglia, ne sono abbastanza sicuro", ha dichiarato Sargeant durante la presentazione ufficiale, alla quale era presente Motorsport.com.

Nonostante il suono aggressivo all’esterno, il comfort in abitacolo è rimasto una priorità per le gare di endurance: "Per fortuna all’interno non è troppo rumorosa: non vogliamo che l’ambiente sia troppo rintronante per una 24 Ore, quindi è confortevole, e questo è sempre importante all’interno dell’auto".

Ford GT41 Hypercar

Foto di: Ford

Nel corso degli anni 2010, Ford ha fatto ampio ricorso ai motori V6 EcoBoost turbocompressi nei suoi programmi DPi e Ford GT GTE, vincitori a Le Mans. Con la GT41 la Casa dell’Ovale Blu sta tornando al tradizionale marchio di fabbrica.

"Per noi, sicuramente è un ritorno al nostro DNA - ha dichiarato a Motorsport.com Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Racing - Penso che Bill Ford e Jim Farley abbiano detto che, finché ci sarà permesso di produrre e vendere una Mustang V8, lo faremo. E quindi il V8 è una parte importante di ciò che siamo come azienda".

Motore Ford GT41

Foto di: Ford

Un Coyote per ogni programma di sport motoristici

Il motore condivide la propria architettura con la piattaforma Coyote di Ford, creando sinergie trasversali all’intera gamma sportiva globale del Costruttore statunitense, dove la Mustang ha già reso il Coyote un’unità di punta.

"C'era l'opportunità di gareggiare col V8 basato sul Coyote nelle serie monomarca, GT4, GT3, Supercars e ora anche qui nella categoria Hypercar: è fantastico avere un’unica base motoristica che possa essere utilizzata per tutte queste diverse serie agonistiche", ha affermato Rushbrook.

Sebbene l’installazione e il percorso dello scarico conferiscano a ciascuna applicazione un carattere distintivo – compresa la vettura che partecipa al Rally Dakar equipaggiata con il Coyote – la firma rimane inconfondibile.

"Per me, hanno tutti un suono fantastico. Suonano tutti un po’ diversi, ma sono tutti spettacolari", ha aggiunto Rushbrook.

Motore Ford GT41

Foto di: Ford

Nonostante le sue origini legate alla produzione di serie, l’unità Hypercar è ben lontana dall’essere un motore stradale leggermente modificato. Solo due tecnici specializzati assemblano i motori da gara in una struttura compatta a Dearborn, con ogni costruzione che richiede circa due settimane rispetto a un solo giorno sulla linea di produzione. Anche le tolleranze sono significativamente più strette rispetto alla produzione delle auto di serie.

Alla domanda di Motorsport.com se rabbrividiscano quando i motori vengono spinti deliberatamente oltre i loro limiti sul banco di prova, i costruttori hanno ammesso: "Sì, a volte ci diciamo: 'Non potrebbero forse abbassare un po’ i giri'. Ma anche durante la settimana di gara di Le Mans saremo qui, a costruire motori".

Rushbrook ha sottolineato la natura su misura del prodotto finale: "Beh, è basato sul Coyote, ma va oltre. È fatto su misura. Per riuscire a rispettare i limiti minimi di peso, per ottenere la potenza richiesta e per raggiungere il numero di giri al minuto di cui abbiamo bisogno; parlo di tutti i componenti oltre ai blocchi".

Christian Hertrich, Ford Racing, Motore Ford GT41

Foto di: Ford

La scelta del V8 aspirato è stata il risultato di un’approfondita valutazione tecnica piuttosto che di pura nostalgia; gli ingegneri hanno infatti valutato diverse opzioni interne relative al gruppo motopropulsore prima di optare per l’unità derivata dal Coyote.

"C’erano alternative e abbiamo effettuato un’analisi approfondita sia dal punto di vista ingegneristico che delle prestazioni. Ma questa era la risposta giusta", ha affermato Rushbrook.

"All’interno dell’azienda disponiamo di molti motori diversi: abbiamo altri motori V8, così come i V6 turbo. Ma questo è il motore giusto per noi in termini di prestazioni e per ciò che siamo come azienda".

Motore Ford GT41

Foto di: Ford

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