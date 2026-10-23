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WEC | Il futuro di Alpine potrebbe essere con Dumarey Group

Tramontate le piste cinesi, la realtà belga ha presentato a Renault una proposta di acquisizione del reparto corse di Viry-Châtillon e nelle prossime settimane sapremo se le A424 potranno essere in griglia anche nel 2027.

Francesco Corghi

Pubblicato: 23 ott 2026, 06:31

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#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

Foto di: FIA WEC / DPPI

Potrebbe essere Dumarey Group a dare un futuro alle Alpine nel FIA World Endurance Championship, dopo l'annuncio dell'avvio di un processo per l'acquisizione del reparto corse di Renault.

Dopo diverse settimane di trattative, smentite e punti interrogativi che riguardavano potenziali acquirenti cinesi (come BYD e Geely Group Motorsport), ora arriva l'azienda belga ad interessarsi alle strutture di Viry-Châtillon, dove le A424 LMDh vengono preparate per il Mondiale.

La nota ufficiale emessa dalle parti afferma che Dumarey Group - esperto in tecnologie e sviluppo a livello motoristico e delle componenti ingegneristiche legate al prodotto di serie - sarebbe pronta a prendere il controllo della sede francese garantendo una continuità ai programm sportivi e assicurando il posto di lavoro agli impiegati.

La proposta di acquisizione è stata già presentata ad Alpine Racing ed ora entrambe le parti in causa stanno lavorando alacremente sul processo di analisi dell'intera struttura e relativa parte economica, per capire come procedere in tempi brevi.

“Il sito di Viry-Châtillon si è costruito una solida reputazione nel campo dell’ingegneria avanzata e dell’innovazione", ha dichiarato Guido Dumarey, Presidente e Fondatore di Dumarey Group.

"Riteniamo che vi sia un notevole potenziale nell’unire i suoi team altamente qualificati e le sue capacità tecniche alla cultura imprenditoriale e al portafoglio industriale diversificato di Dumarey".

"La nostra ambizione è quella di preservare e sviluppare ulteriormente questa eccezionale competenza ingegneristica, creando al contempo nuove opportunità di crescita".

Axel Plasse, Vice Presidente di Alpine Tech, aggiunge: "Questa operazione rappresenta un’opportunità concreta e coerente per salvaguardare e sviluppare ulteriormente le competenze del sito di Viry-Châtillon".

"Essa apre nuove prospettive per i dipendenti e per il settore ingegneristico. Questo sviluppo costituisce un riconoscimento della pluriennale esperienza del sito nel mondo dell’automobilismo, in particolare nella F1".

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

Foto di: FIA WEC / DPPI

Il futuro sportivo

Il termine per l'iscrizione al FIA WEC 2027 è il 25 novembre e, chiaramente, andranno perfezionate le carte bollate anche per effettuare l'adesione alla Classe HYPERCAR. Da settimane, il team principal Philippe Sinault va dicendo che tutto è pronto, a livello di ingegneri, meccanici e quant'altro possa servire per portare avanti l'avventura delle A424 nella massima serie di durata.

Ovviamente l'organizzazione di una nuova squadra comporta anche l'ingaggio dei piloti che mancano all'appello (tenendo conto della partenza di Antonio Félix Da Costa, per fare un esempio) e la conferma di quelli attualmente coinvolti nel programma.

Nella nota, Dumarey Group sottolinea quanto sia stato importante il motorsport per Alpine e la sede di Viry-Châtillon: "Una eccellenza che vanta oltre quattro decenni di esperienza nello sviluppo per la F1, oltre a competenze riconosciute in sistemi di propulsione ibridi ed elettrici, simulazione, software e collaudi".

"Dumarey Group mira a diversificare le proprie attività nel settore del motorsport e intende rafforzare ed espandere ulteriormente le proprie capacità ingegneristiche, integrando competenze di alto livello nello sviluppo di propulsori ad alte prestazioni, nell'elettrificazione e in tecnologie di test avanzate".

"Tale integrazione si inserisce perfettamente nella strategia di Dumarey, volta ad accelerare l'innovazione nei settori automobilistico, aerospaziale e industriale".

"L'interesse di Dumarey per Alpine Racing SAS testimonia l'eccellenza riconosciuta dei suoi team e la fiducia di Dumarey nella loro capacità di valorizzare il patrimonio e le competenze acquisite, continuando così a contribuire a un ecosistema industriale dinamico e competitivo".

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