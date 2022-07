WEC | Il BoP ora fa piangere la Porsche: "Tagliati fuori subito"

Carica lettore audio

Lo sport spesso è una ruota che gira, a maggior ragione se parliamo di automobilismo, dato che è ciò che fa camminare i mezzi.

E anche il famigerato Balance of Performance a turno colpisce qualcuno. Stavolta è toccato alla Porsche, che nell'ultimo round del FIA World Endurance Championship si è trovata a dover fare i conti con qualcosa che fino a quel momento era stato dalla sua parte.

La ruota gira, dicevamo, dunque alla 6h di Monza potrà essere anche stata sfavorevole alle 911 RSR-19 preparate dal team Manthey, impossibilitate a giocarsela con Ferrari e Corvette per il successo in Classe LMGTE PRO.

Ma fa anche un po' sorridere sentire le lamentele di chi, fino allo scorso weekend, aveva beneficiato del sistema di FIA ed ACO per livellare le prestazioni, cosa che aveva consentito alle vetture di Weissach di dominare a Sebring, volare a Spa-Francorchamps (dove la Ferrari ha vinto solo grazie alla pioggia) e vincere la 24h di Le Mans.

"Le nostre auto avevano un ottimo assetto, i piloti hanno fatto del loro meglio e la scelta di gomme è stata quella ideale", spiega Alexander Stehlig, Direttore di Porsche Motorsport per il FIA WEC.

"Le buone notizie finisco però qui, il resto è stato una grande delusione. Prima del weekend di gara, le vetture sono state riclassificate dal BoP e fin da subito non siamo stati d'accordo con questa modifica".

"Avevamo ragione, come abbiamo visto chiaramente nelle qualifiche e in gara. A causa di questa scelta, abbiamo avuto poche possibilità. In queste condizioni, non siamo riusciti a ottenere più del quarto e quinto posto".

Chiaramente oggi è il turno dei tedeschi di sacramentare, cosa che dal Bahrain 2021 era toccata alla Ferrari. Le vetture #91 di Gimmi Bruni/Frédéric Makowiecki e #92 di Kévin Estre/Michael Christensen tornano a casa senza podio e con l'amarezza di averlo solo sognato per alcuni frangenti.

"All'inizio abbiamo trovato difficoltà, ma poi il nostro ritmo è migliorato un po'. Ma eravamo ancora lontani dai tempi dei nostri avversari - dice Bruni - Comunque abbiamo guadagnato almeno qualche punto per il campionato ringrazio Fred, che mi ha dato un grande supporto".

Makowiecki, chiamato a sostituire l'indisponibile Richard Lietz (colpito dal Covid), aggiunge: "Semplicemente non avevamo il ritmo per tenere il passo dei primi. E nemmeno la strategia con la nostra vettura è stata ideale. Abbiamo fatto l'esatto contrario di tutti gli altri. Le possibilità di essere gli unici ad averla azzeccata non erano molto alte, ma dovevamo provare qualcosa".

Estre, protagonista di un duello ruota a ruota con la Ferrari di Alessandro Pier Guidi, punito dai giudici con un Drive Through, è quello che più mastica amaro: "Ho lottato il più possibile. Semplicemente non avevamo la velocità necessaria oggi. Ma abbiamo tirato fuori tutto quello che si poteva e siamo riusciti a rimanere a distanza di sicurezza per lunghi tratti".

"Non sono d'accordo con la penalità verso la fine della gara: è stata una corsa dura ma rispettosa, ma non sufficiente per un podio".

Christensen chiosa: "Abbiamo fatto tutto bene, ma oggi le condizioni non erano adatte a noi e quindi non abbiamo avuto la possibilità di salire sul podio. È stato molto deludente per noi".