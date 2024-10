WEC | Idrogeno, Ferrari lo valuta: "Può essere un cambio epocale"

Il futuro del FIA World Endurance Championship potrebbe essere all'insegna dei prototipi sospinti da tecnologia ad idrogeno e la Ferrari rimane alla finestra per capire come evolverà la situazione.

Le attuali vetture che prendono parte alla massima serie di durata e alla 24h di Le Mans rimarranno con le configurazioni Hypercar e LMDh almeno fino al termine del 2029, ma i lavori per mettere giù i nuovi regolamenti sono già partiti da tempo.

Il tavolo di lavoro allestito da FIA e Automobile Club de l'Ouest è già attivissimo con i Costruttori attualmente iscritti, ma anche con altre parti interessate. Toyota è stata la prima ad approfittare della questione presentando un prototipo vero e proprio con cui iniziare i test di sviluppo, mentre Alpine ha mostrato la supercar Alpenglow.

Nel frattempo, il team Mission H24 sono anni che sta alacremente sviluppando una vettura ad idrogeno, già fatta vedere in azione tra ELMS e Le Mans, con Hyundai (in arrivo nei prossimi anni con una LMDh marchiata Genesis) che nel 2021 aveva lanciato un progetto di prototipo in collaborazione con un gruppo di universitari.

MissionH24-McLaren Foto di: MissionH24

Insomma, di carne sul fuoco comincia ad essercene, ma le cose possono tranquillamente prendere il via con relativa rapidità e anche in casa Ferrari non si resta con le mani in mano. Anzi, come quando fu valutata e abbracciata la proposta di tornare a Le Mans per giocarsi la vittoria assoluta con una Hypercar, Maranello è presente alle riunioni in cui si parla di questa novità.

"E' certamente una tecnologia che tutti pensiamo possa avere un impiego nel futuro e il FIA WEC è molto interessato a ciò. Alcuni Costruttori hanno già dichiarato di voler schierare una vettura quando il regolamento lo permetterà", ha dichiarato Antonello Coletta quando Motorsport.com gli ha chiesto il parere in merito durante la conferenza stampa di conclusione delle Finali Mondiali.

"Ferrari, come d'abitudine, non scarta alcuna ipotesi e quando anni fa abbiamo iniziato a parlare con la Federazione dei nuovi regolamenti per i prototipi non pensavamo nemmeno lontanamente di partecipare, invece oggi siamo qui con una Hypercar perché le cose si sono sviluppate in maniera interessante e i tempi erano maturi per un nostro ritorno".

Conferenza stampa Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti Foto di: Federico Basile | AG Photo

Il Capo dell'Endurance e Corse Clienti di Maranello ha però tenuto a precisare che tutto rimane un cantiere aperto anche nell'azienda emiliana, e che le scelte verranno fatte a tempo debito quando sarà chiaro lo scenario che si prospetta per gli anni dal 2030 in avanti.

"Oggi siamo tra i Costruttori che assieme a FIA e ACO stanno studiando l'impiego dell'idrogeno nei prototipi; questo non vuole dire che ci saremo, ma proprio per poter valutare una presenza è bene essere al tavolo assieme a tutti coloro che faranno nascere questa cosa, in modo da decidere".

"I tempi in realtà non sono così lontani come sembrano, ma andranno fatte valutazioni importanti che richiedono tempo. Non scartiamo mai nulla a priori se all'orizzonte si profila un cambiamento che potrebbe essere epocale".