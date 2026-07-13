WEC | I compiti a casa fruttano un podio alla Ferrari: "Lavorato benissimo sulle difficoltà della 499P"

Estate, tempo dei compiti a casa. Da fare anche se non si è in vacanza, ma sfruttando ciò che si ha a disposizione (un mese) dato dal calendario del FIA World Endurance Championship dopo Le Mans.

E la Ferrari torna a casa con un bel podio dalla 6h di San Paolo, dove per la prima volta nella storia la 499P è riuscita ad essere finalmente competitiva, nonostante il tracciato di Interlagos non sia mai stato digerito bene dalla LMH del Cavallino Rampante.

Pur non conoscendo i reali valori in campo di tutti, vista la scellerata decisione di FIA e ACO di nascondere il Balance of Performance, quello che si può sottolineare è che nel quarto evento stagionale della massima serie di durata gli uomini di Maranello si sono presentati preparati a dovere, dopo essersi rimboccati le maniche molto bene in sede.

Questo era ciò che tutti gli alfieri dell'azienda modenese avevano detto prima di affrontare l'insidiosa trasferta sudamericana e dove Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi hanno portato a termine una corsa tutt'altro che semplice centrando un ottimo secondo posto in Classe HYPERCAR.

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor, #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Will Stevens, Norman Nato Foto di: JEP

"Penso che il secondo posto alla vigilia sarebbe stato difficilmente pronosticabile. Eravamo più competitivi rispetto alle scorse stagioni, ma non mi sarei aspettato di arrivare così in alto. Abbiamo fatto il meglio che potessimo, anche a livello di strategia la squadra è stata perfetta", sottolinea Pier Guidi.

"Qui è essenziale avere pista libera ed esserci messi in una posizione in cui potevamo esprimere il nostro passo migliore è stata la chiave per salire sul podio. È stato un ottimo lavoro di team. Lasciamo il Brasile fiduciosi, perché era una delle piste dove non ci attendevamo di ottenere molti punti".

Giovinazzi, al quale è toccata la partenza e le prime due ore, gli va dietro: "E' un risultato che, oltre a essere molto positivo per la classifica, ci dà morale nell’affrontare la seconda parte della stagione. Essere saliti sul podio su una pista come Interlagos, dove abbiamo sempre faticato nei due anni precedenti, è qualcosa di straordinario: ringrazio la squadra per averlo reso possibile”.

L'unico grande rischio lo ha corso Calado 'baciando' i cartelloni pubblicitari in uscita dai box, ma l'ultima parte di gara della #51 condotta dall'inglese è stata impeccabile: “Abbiamo ottenuto un grande risultato. Non ci saremmo mai aspettati di salire sul podio questo weekend ed esserci riusciti, con una gara eseguita quasi alla perfezione, è qualcosa di cui essere fieri".

"È un bel risultato anche in termini di classifica per il Mondiale. Ora ci attende Austin, dove sappiamo di poter essere competitivi, perciò dovremo massimizzare il risultato e continuare a fare del nostro meglio perché abbiamo visto che questa filosofia premia: nessuno, del resto, si sarebbe aspettato di vedere una Ferrari seconda qui in Brasile, quindi dobbiamo continuare a lottare”.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: JEP

Compiti a casa, dicevamo. Nelle passate edizioni, a San Paolo la Ferrari ha sempre sofferto enormemente e se nel 2024 c'era anche l'incognita della pista nuova e delle novità introdotte sulla 499P, il 2025 aveva mostrato un piccolo passettino in avanti, ma ancora troppo poco per poter essere della partita.

Invece già dopo le prime prove, è emersa una insperata fiducia da parte di tutti gli addetti ai lavori nel box rosso, cosa che ha illustrato l'Ingegner Giuliano Salvi nel post-gara, raccontando come in sede ci si sia rimboccati le maniche nel giusto modo.

"Interlagos non è mai stata una pista facile per noi, ma avevamo raccolto parecchi dati nelle due gare passate, dove infatti avevamo sofferto. Ma dopo Le Mans, solitamente c'è sempre parecchio tempo per studiare qualche soluzione e ci siamo impegnati al massimo, probabilmente anche di più rispetto agli anni scorsi, per evitare che questa trasferta fosse un altro incubo", dice Salvi nelle dichiarazioni fornite dalla Ferrari a Motorsport.com.

"Abbiamo provato ad analizzare tutto e siamo arrivati qui molto ben preparati su procedure e assetti da utilizzare, cosa che ha reso felici subito i piloti già dall'inizio del fine settimana. E' chiaro che c'è anche un po' di rammarico per un secondo posto dal sapore agrodolce, quando arrivi a pochi secondi dalla vittoria cominci sempre a pensare cosa avresti potuto fare in più e meglio".

"Ma sappiamo che questo genere di gare sono sempre molto tirate e ogni singolo dettaglio che non è perfetto può incidere negativamente sul risultato finale. Siamo andati vicini al successo, ma la squadra ha lavorato benissimo nell'approccio al weekend e adottando le strategie migliori, quindi non posso che essere contento di tutto".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

L'aspetto positivo è che la 499P, seppur leggermente inferiore alle rivali che hanno combattuto per il successo per larga parte dell'evento, è riuscita a difendersi molto meglio rispetto al passato, dove invece veniva superata con grande facilità.

"Abbiamo lavorato su punti di forza e debolezze che avevamo riscontrato lo scorso anno; uno dei problemi maggiori si era verificato nella parte centrale della pista e lì abbiamo concentrato maggiormente le nostre attenzioni, anche se in generale si è trattato di provare a migliorare il bilanciamento in tutti e tre i settori, dando ai piloti una vettura che potesse comportarsi bene sempre e non solamente in una parte di circuito".

"Siamo soddisfatti del risultato ottenuto sotto questo aspetto, alcune vetture come BMW e Cadillac erano comunque molto forti, ma nel complesso e nelle medie credo che siamo riusciti a fare meglio, anche come consumo gomme e chiamate strategiche ai box".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: James Moy Photography via Getty Images

L'unico neo per la #51 è stato l'errore di Calado che avrebbe potuto costare carissimo, visto che la #50 e la #83 di AF Corse erano finite più indietro a causa di penalità. Ma questa volta tutto è andato per il meglio e il secondo posto garantisce punti importanti che tengono aperta la partita Mondiale.

"Quando James è uscito dai box, le previsioni continuavano a dare pioggia in arrivo, in quel momento le temperature erano scese parecchio ed è chiaro che uscire a gomma fredda è sempre un problema in queste condizioni. Per fortuna ha perso solamente alcuni secondi, che però a fine gara chi può dire quale peso possano aver avuto..."

"Siamo stati anche fortunati che l'impatto è stato leggero e non ha creato danni, così come lo striscione che si è incastrato nella presa d'aria; le temperature erano basse e quindi non ha portato a criticità, abbiamo visto i dati e non c'erano preoccupazioni, ma ci è andata bene".

"Ma il risultato è molto importante per la squadra, dato che sono stati impiegati molti sforzi per essere più competitivi rispetto al passato, e ci siamo riusciti. In generale, sappiamo che la nostra auto è ben disegnata e si comporta bene in ogni situazione, dunque era questione di concentrarci maggiormente su cosa non andava. E gli sforzi hanno pagato, come visto. In questo modo, nella seconda parte di stagione possiamo lottare per provare a recuperare terreno in classifica".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: JEP

Il rammarico invece è non aver avuto nel gruppetto di testa la #50, tagliata fuori da una penalità per infrazione al Full Course Yellow di Miguel Molina, che non può far altro che dispiacersi dell'episodio: "Abbiamo avuto la possibilità di fare molto bene iniziando la gara al meglio, poi ho commesso un errore che ci ha costretti a una grande rimonta. Peccato per questo che ha compromesso la corsa. Ora guardiamo avanti e al prossimo round al COTA, a settembre, con l’obiettivo di tornare a lottare per un ottimo risultato”.

Il suo compagno Nielsen aggiunge: “Gara abbastanza difficile per noi, il lato positivo è stato il grande progresso che abbiamo riscontrato sulla vettura rispetto all’anno scorso. Il risultato non è stato quello sperato, purtroppo le giornate complicate capitano, ma ora ci concentriamo sulla prossima gara dove puntiamo a riscattarci”.

Sul piano delle prestazioni, anche l'Ingegner Ferdinando Cannizzo evidenzia il salto di qualità della 499P a San Paolo, oltre al fatto che non ci sono stati problemi tecnici e la strategia di anticipare le soste per provare ad infilarsi nella lotta per il vertice ha pagato bene.

“Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra: lo sforzo compiuto nell’analizzare al meglio la gara dello scorso anno, capendo come migliorare le nostre vetture su un circuito che è sempre uno dei più difficili per noi, ha ripagato tutti", commenta il Responsabile delle vetture Endurance di Maranello.

"L’affidabilità è stata impeccabile così come l'assetto, la gestione dell'energia, e l’esecuzione nelle varie fasi della gara. Siamo riusciti a portare nelle posizioni di vertice le nostre vetture che partivano arretrate in griglia sfruttando le prestazioni della 499P e la strategia, anche abbastanza rischiosa, ma sempre calcolata per arrivare a lottare per il podio. Anche i piloti hanno fatto molto bene e dobbiamo essere davvero contenti di tutti questi aspetti”.

Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, conclude: “Siamo molto contenti del risultato ottenuto in una delle piste che sicuramente non sono tra le più favorevoli per la 499P. La squadra ha fatto un lavoro incredibile con ottime strategie, senza le quali non saremmo riusciti ad arrivare secondi, e a lottare per posizioni di alta classifica".

"Rimane un po’ di amarezza per il Drive Through della #50 e l’incidente che c’è stato nell’ultimo stint che ha privato la vettura di un possibile podio. Bene anche la #83 che è stata protagonista a inizio gara, poi ha danneggiato il muso in una toccata e ha dovuto finire la gara così e questo è stato certamente uno svantaggio. Torniamo a casa motivati e già concentrati sul prossimo appuntamento di Austin".