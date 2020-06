WEC: Hypercar e LMDh avranno lo stesso sistema di BoP

Il Consiglio Mondiale ha ratificato i cambiamenti che erano già stati annunciati per i prossimi anni del FIA World Endurance Championship.

La Classe principale del campionato racchiuderà quindi le vetture delle categorie Le Mans Hypercar e Le Mans Daytona "h", le quali avranno il medesimo sistema di Balance of Performance a livellarne le prestazioni.

Un cambiamento importante che era stato reso noto a maggio è la modifica a peso e potenza delle Hypercar, che passano dagli iniziali 585kW a 500kW, scendendo anche come peso da 1100kg a 1030kg per allinearle alle LMDh.

Queste ultime saranno create dalle Case sul telaio LMP2 dei quattro Costruttori-fornitori indicati (Dallara, Ligier, Oreca e Multimatic), con sistema ibrido comune al posteriore, motore e carrozzeria personalizzati.

Di fatto la decisione pone fine alle speranze di Ginetta di diventare il quinto Costruttore per le vetture che potranno correre assieme in IMSA e nel FIA WEC, come la Casa attualmente in LMP1 aveva ipotizzato tempo addietro.

Come detto, LMH e LMDh rientreranno nello stesso sistema di giudizio sul BoP per cercare un equilibrio anche a livello aerodinamico fra i due tipi di vetture-prototipo.