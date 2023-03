WEC | GTE: lotta a quattro per un ultimo anno di divertimento

Carica lettore audio

La stagione 2023 del FIA World Endurance Championship è scattata ufficialmente a Sebring con le due giornate di Prologo andate in scena lo scorso fine settimana.

Si tratta di una annata importante perché è l'ultima che vedrà le vetture GTE impegnate nella massima serie endurance prima del passaggio alle GT3 dal 2024.

La lotta tra Ferrari e Porsche riparte dopo due stagioni che hanno premiato nella defunta Classe PRO le 488, ma la nuova LMGTE AM si presenta ricca di aspettative non solo per le auto del Cavallino Rampante e per le 911, ma anche grazie alla presenza della Corvette e delle tre Aston Martin Vantage.

Nelle quattro sessioni svolte tra sabato e domenica, le 911 RSR-19 hanno mostrato subito i muscoli svettando nelle classifiche dei tempi, ma sulla carta pare che questa volta possa esserci un vero e proprio equilibrio tra tutti.

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey Photo by: JEP / Motorsport Images

Le macchine di Weissach, gestite da Dempsey-Proton Racing, Project 1, Iron Lynx e GR Racing, sono incalzate dalle Ferrari di AF Corse e Kessel Racing, ma anche la Corvette C8.R che di fatto debutta nella categoria riservata per lo più ai piloti Bronze e Silver può tranquillamente dire la sua, a maggior ragione se al volante c'è un grande esperto come il Campione in carica Ben Keating.

Che le Porsche siano subito parse in grande spolvero lo dimostrano i tempi ottenuti dai mezzi della Iron Lynx, in particolar modo quella rosa delle Iron Dames. Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey hanno concluso in testa a tutti con la loro 911 #85 dimostrando di trovarsi immediatamente in sintonia con essa, nonostante qualche test svolto in inverno.

"Siamo soddisfatti dei progressi compiuti in questi due giorni di test. I piloti hanno lavorato bene insieme alla squadra e siamo riusciti a ottenere da loro indicazioni preziose che ci aiuteranno nei preparativi per la prossima gara. Ci aspetta una settimana tosta, perché correremo sia nel FIA WEC che nell'IMSA, ma non vediamo l'ora di affrontare la sfida", ha detto il team principal di Iron Lynx, Andrea Piccini.

La Bovy ha aggiunto: "Siamo molto soddisfatti della vettura, fa davvero per noi! Michelle, Rahel e io abbiamo lavorato per migliorare sistematicamente le nostre prestazioni, cercando anche di mantenere un ritmo costante nei long run. Ci divertiamo molto con la 911 e non vediamo l'ora che arrivi il prossimo fine settimana. Vediamo come saranno i nostri rivali, ma le aspettative sono alte. Puntiamo a portare a casa la nostra prima vittoria di classe quest'anno".

#56 Project 1 - AO Porsche 911 RSR - 19: PJ Hyett, Gunnar Jeannette, Matteo Cairoli Photo by: JEP / Motorsport Images

Bene anche Matteo Cairoli, autore del giro più veloce tra le GTE di tutte le prove in 1'59"170 con la Porsche #56 di Project 1: "Sabato non avevamo ancora trovato il giusto assetto, ma domenica è andato tutto molto meglio. Abbiamo ottenuto il primo posto al mattino. Non significa molto, ma è comunque una bella sensazione. Sono certo che tutti si stiano giocando le proprie carte. Questo era solo un test. La settimana di gara inizia mercoledì. Faremo del nostro meglio e vogliamo cominciare la stagione con una vittoria di classe".

Nella graduatoria assoluta, Cairoli ha preceduto per 0"031 la Gatting e per 0"083 Ben Barker (GR Racing), mentre la conferma che le Ferrari sono comunque in palla lo evidenzia la debuttante Lilou Wadoux con la 488 #83 della AF Corse griffata Richard Mille.

La francesina, entrata a far parte dello schieramento Competizioni GT di Maranello, non si è fatta attendere e il quarto tempo a +0"093 dimostra che ha ampi margini di crescita e soprattutto le carte in regola per essere tra i protagonisti.

La Wadoux condivide fra l'altro il volante con Alessio Rovera, che la LMGTE l'ha vinta due anni fa e quindi già sa cosa lo attende in questa sfida che lo vede assieme anche a Luis Pérez Companc.

#83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Luis Perez Companc, Lilou Wadoux, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

“Ho l’opportunità di partecipare al terzo Mondiale consecutivo e, visti i precedenti, con AF Corse c’è tutta l’intenzione di giocarsi le posizioni che contano pure stavolta - afferma il 27enne varesino - E’ anche la mia seconda stagione come pilota ufficiale nella grande famiglia Ferrari: mi dividerò fra tanti impegni e se è vero che nel FIA WEC la spina dorsale del nostro pacchetto, 488 GTE compresa, vanta esperienza e competitività va sottolineato che ci ripresentiamo con un equipaggio tutto nuovo e quindi dovremo farci trovare pronti fin dall’esordio".

"Sebring è un circuito ‘old style’ che fa storia a sé e sarà un immediato banco di prova. Nei test ufficiali si è capito che i rivali non mancheranno, noi con la squadra abbiamo comunque lavorato a fondo su varie configurazioni e la macchina ha risposto bene. E’ un’iniezione di fiducia e arrivo a questo primo round più motivato che mai”.

Le Ferrari sono lì e non saranno certo un paio di decimi a frenare le vetture del Cavallino, sulle quali ci sono piloti esperti della categoria, veterani e anche ufficiali del calibro di Davide Rigon e Daniel Serra.

#33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating, Nicolas Varrone, Nicky Catsburg Photo by: JEP / Motorsport Images

Come dicevamo prima, però, non sarà solamente un braccio di ferro Porsche-Ferrari, perché c'è anche la Corvette. Keating da vecchio volpone della truppa non ha scelto a caso il mezzo di casa Chevrolet, coadiuvato fra l'altro da un altro che di GT si nutre da anni come Nicky Catsburg.

Sarà invece molto interessante vedere come se la caverà Nicolas Varrone, che dei tre è stato il più rapido nell'arco dei due giorni, capace di piazzarsi a 0"223 dal tempo di Cairoli. Resta il fatto che la C8.R #33 preparata da Pratt&Miller è da sola contro tutti, per cui non godrà di eventuali 'aiuti' in pista da sorelline come invece vantano tutte le altre macchine.

#25 Ort By TF Aston Martin Vantage AMR: Ahmad Al Harthy, Michael Dinan, Charlie Eastwood Photo by: JEP / Motorsport Images

Scorrendo la classifica, sono sempre state in fondo le Aston Martin. La migliore Vantage è la #25 di ORT by TF Sport, anche se Charlie Eastwood è ad 1"013 dalla vetta. Ma non bisogna farsi trarre in inganno perché da sempre le auto inglesi hanno giocato a nascondino nelle prove, per poi emergere in Qualifiche e Gara.

Lo sanno benissimo tutti i piloti rivali, che infatti non hanno mai escluso a priori nei commenti di questi giorni le Aston, anche perché sia la #98 di NorthWest AMR capitanata dal mitico Paul Dalla Lana, che ha con sè una sicurezza come Nicky Thiim e la novità Axcil Jefferies, così come la #777 di D'Station Racing/TF Sport - occhio in particolare a Tomonobu Fujii e Casper Stevenson - possono rientrare nella lotta senza problemi.

Al di là che di Balance of Performance quest'anno è vietato parlare - e stando così le cose attualmente non dovrebbe essercene nemmeno bisogno - anche il fatto che siano in numero maggiore i piloti Bronze e Silver rispetto al passato può creare un equilibrio che renderà tutto molto... appetitoso, nonostante sia l'ultima portata della ricca tavola GTE alla quale in tanti hanno banchettato.