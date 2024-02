WEC | Gran lavoro in Toyota: "Manca ancora la giusta soluzione"

Le due giornate di Prologo del FIA World Endurance Championship andate in scena a Lusail sono state utilissime per preparare al meglio quello che sarà il primo weekend della stagione 2024, la 1812 Km del Qatar di sabato 2 marzo.

Nelle classifiche dei tempi di lunedì e martedì non hanno brillato le Toyota, intente a svolgere i propri compiti senza preoccuparsi minimamente di attaccare a testa bassa sfidando il cronometro.

Anzi, in tutte e tre le sessioni cui hanno preso parte, le GR010 Hybrid di Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck De Vries (#7) e Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa (#8) hanno girato veramente tantissimo per cercare di sistemare ogni cosa.

I cambiamenti al Balance of Performance hanno portato una zavorra veramente imponente alle vetture giapponesi (che viaggiano sui 1089 kg), costrette quindi a pensare soprattutto alla gara e al rendimento di gomme, consumi benzina e ricerca dei migliori assetti in tutte le condizioni su un tracciato che presenta alcune particolarità.

Alla fine sono stati messi insieme ben 571 giri dalle LMH nere, per un totale di 3093 km nell'arco dei due giorni, senza accusare alcun problema tecnico, ma con ancora diversi punti interrogativi che andranno risolti studiando i dati mercoledì, per poi ripresentarsi al via delle Prove Libere giovedì con qualche idea per essere competitivi ai massimi livelli.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Photo by: JEP / Motorsport Images

"Questi due giorni sono stati difficili e abbiamo faticato un po', ma abbiamo provato molte cose sulla vettura e dobbiamo ancora trovare la soluzione giusta per ottenere maggiori prestazioni", rivela Kobayashi, che ricopre anche il ruolo di Team Principal.

"Non è stata una grande partenza, quindi al momento non mi sento ottimista per la settimana di gara. Ma lavoreremo duramente per cambiare la situazione e tornare più forti giovedì".

Conway aggiunge: "Abbiamo usato il Prologo per scoprire cosa ci serve sulla macchina e prepararci per la gara. Non sarà facile, ma abbiamo completato molti giri, quindi abbiamo i dati e lavoreremo per migliorare".

De Vries attende invece il suo esordio con ansia: "Finalmente la stagione 2024 ha preso ufficialmente il via. Ho aspettato a lungo questo momento, non vedevo l'ora di essere qui, quindi è stato bello scendere in pista con tutti i nostri concorrenti Hypercar. Abbiamo avuto due giorni produttivi, completando molti giri, e ora dobbiamo sederci insieme e lavorare su tutto per essere in forma per giovedì".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

Il Campione del Mondo in carica Buemi commenta: "È stato divertente tornare in macchina e concludere il Prologo, anche se non sono stati due giorni facili. Abbiamo fatto molti giri senza problemi, quindi in termini di affidabilità è stato positivo, ma abbiamo faticato un po' sul passo. Abbiamo un giorno per esaminare tutti i dati e cercare miglioramenti prima delle prime sessioni di prove. Lavoreremo sodo e vedremo cosa riusciremo a ottenere".

D'accordo anche il suo compagno Hartley: "Non abbiamo avuto alcun problema sulla vettura, ma abbiamo ancora del lavoro da fare in termini di ritmo per raggiungere il livello che ci aspettiamo. Insieme ai nostri ingegneri, tutti noi piloti saremo impegnati nelle prossime 24 ore".

Hirakawa chiosa: "Questa pista è nuova per tutti e abbiamo provato diversi assetti per trovare il tempo sul giro e l'equilibrio in vista della gara. È sempre bello sperimentare un nuovo circuito perché si scopre qualcosa di nuovo a ogni curva e a ogni giro. Abbiamo imparato molte cose e ora non c'è molto tempo per analizzare i dati prima dell'inizio delle prove. È chiaro che non siamo i più veloci, quindi dobbiamo lavorarci su e spingere ancora di più".