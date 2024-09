WEC | Gounon torna sulla Alpine al Fuji al posto di Chatin

Jules Gounon tornerà a correre con la Alpine nel FIA World Endurance Championship in occasione della 6h del Fuji, penultimo evento della stagione 2024 che si svolgerà la prossima settimana.

Il team francese aveva già in programma da tempo di far correre il pilota transalpino, visto in azione nelle gare di Imola e Spa-Francorchamps al posto dell'infortunato Ferdinand Habsburg, per fargli fare esperienza essendo riserva per questa annata.

Gounon avrà ancora in mano il volante della LMDh #35, questa volta in sostituzione di Paul-Loup Chatin - che tornerà al proprio posto in Bahrain - e come collega di Habsburg e Charles Milesi, mentre Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Mick Schumacher sono confermati sulla A424 #36.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Jules Gounon, Charles Milesi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

"Il Fuji è una delle gare più iconiche del calendario e del motorsport, con il Monte come sfondo. Ogni anno questa tappa ci dimostra quanto sia importante la comunità alpina in Giappone e quanto siamo fortunati ad avere il loro sostegno", ha commentato Philippe Sinault, Team Principal dell'Alpine Endurance Team.

"Con pochissimo tempo a disposizione tra Austin e Fuji, l'aspetto logistico è un vero e proprio tour de force. Le squadre stanno lavorando intensamente e la nostra arriverà lunedì per iniziare la manutenzione delle vetture".

"L'obiettivo è quello di continuare bene come ad Austin, dove abbiamo mostrato un miglioramento del nostro livello di prestazioni, anche se abbiamo ancora molto da imparare".

"Abbiamo fatto progressi nella comprensione dell'assetto e dei pneumatici, e speriamo di iniziare bene le prove libere 1. Il Fuji ha diverse caratteristiche con cui dovremo fare i conti, a cominciare dal lungo rettilineo e un settore finale molto tortuoso".

"Anche le condizioni meteorologiche saranno un fattore importante, in quanto possiamo aspettarci di incontrare una pista bagnata a un certo punto del weekend. Saremo pronti per ogni scenario in questo round, dove daremo il benvenuto a Jules. La sua partecipazione gli consentirà di fare ulteriore esperienza e di vedere i progressi fatti dalla sua ultima gara con noi a Spa".