WEC | Gounon con la Alpine anche in Bahrain?

Jules Gounon potrebbe essere promosso nuovamente a titolare dalla Alpine per l'ultima tappa del FIA World Endurance Championship che si svolgerà in Bahrain a novembre.

La mossa fa parte dello stesso piano, messo in atto all'inizio della stagione, che ha portato il francese a sostituire Paul-Loup Chatin sulla A424 LMDh #35 per il round del Fuji dello scorso fine settimana, secondo quanto appreso da Motorsport.com.

Questa volta il pilota ufficiale della Mercedes-AMG prenderebbe il posto di Charles Milesi, titolare sulla #35, anche se la Casa transalpina non ha ancora confermato questa ipotesi.

Il 29enne, che ha sostituito l'infortunato Ferdinand Habsburg sulla #35 nei round di Imola e Spa, rispettivamente ad aprile e maggio, sembra essere in lizza per un posto fisso il prossimo anno.

Le speculazioni in tal senso sono state alimentate dalla sua promozione in gara al Fuji, pensata per dargli "l'opportunità di continuare il suo processo di apprendimento sulle Hypercar", secondo Alpine.

Il responsabile motorsport del marchio Renault, Bruno Famin, non ha voluto confermare che si stiano valutando cambiamenti nella line-up per il 2025. Quando gli è stato chiesto, ha ripetuto la frase "una cosa alla volta".

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon Photo by: JEP / Motorsport Images

Gounon, il cui padre Jean-Marc si è classificato secondo alla 24 Ore di Le Mans nel 1997 alla guida di una McLaren F1 GTR GTC, non ha mai fatto mistero delle sue aspirazioni a competere ai massimi livelli delle corse sportscar e ha descritto la vittoria nel WEC e nella 24 Ore di Le Mans come "il mio più grande obiettivo e il mio più grande sogno".

Ma ha anche detto che preferiva parlare del Fuji quando lo scorso fine settimana è stato interrogato in Giappone su un possibile futuro a tempo pieno con Alpine, confermando di essere ancora sotto contratto con la Mercedes come parte del suo roster GT3 per un altro anno nel 2025, insistendo però sul fatto che questo non gli impedirà necessariamente di correre per Alpine nel WEC a tempo pieno, oltre ai suoi impegni con il costruttore tedesco.

"Potrebbe essere una possibilità", ha risposto Gounon, che all'annuncio del suo accordo con Alpine, a febbraio, ha rivelato di essersi recato a casa del responsabile delle corse clienti di Mercedes-AMG Stefan Wendl pregandolo di lasciarlo libero in questa avventura.

In quell'occasione aveva anche rivelato che si era parlato di una partecipazione a tempo pieno nel WEC con Alpine per il 2024. "La Mercedes è stata fantastica per me negli ultimi tre anni e non sarebbe stato giusto mettersi contro di loro", ha detto.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher Photo by: Andreas Beil

Detto questo, c'è ancora incertezza sul posto occupato da Mick Schumacher per il prossimo anno.

L'ex pilota di Formula 1 della Haas, che quest'anno ha affiancato al ruolo di collaudatore e riserva della Mercedes quello di ufficiale Alpine nel WEC, ha ripetutamente rifiutato di rispondere riguardo ad un suo impegno nella serie nel 2025, rimarcando ancora sul fatto che un ritorno a un sedile a tempo pieno in F1 rimane la sua priorità, anche se ora ci sono solo due posti liberi.

"Sto ancora pensando alla F1. I miei piani per il prossimo anno sono piuttosto aperti: nulla è confermato, nulla è fatto", ha affermato il tedesco.