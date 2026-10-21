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WEC | Genesis non cambia e punta sulla stabilità: confermati gli stessi piloti anche per il 2027

Dopo una stagione d'esordio che ha portato i primi punti e la prima pole position nel WEC, Genesis ha scelto di confermare l'intera line-up anche per il 2027. L'obiettivo è dare continuità al progetto Hypercar e trasformare i segnali di crescita mostrati nel 2026 in risultati sempre più costanti.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 21 ott 2026, 09:03

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Genesis Magma Racing 2027

Foto di: Genesis

Genesis Magma Racing ha scelto la strada della continuità per la sua seconda stagione nel WEC, confermando l'intera squadra di sei piloti anche per il 2027. Una decisione che punta a dare stabilità a un progetto ancora giovane e in crescita, ma che del primo anno ha già mostrato segnali incoraggianti.

Il team ritiene infatti fondamentale preservare il lavoro svolto nel primo anno di sviluppo della vettura e dare continuità a ciò che si sta costruendo senza rivoluzionare la squadra. Dopo l'annuncio del rinnovo di Dani Juncadella durante il weekend di Barcellona, Genesis ha così ufficializzato la conferma dell'intera line-up composta anche da Paul-Loup Chatin, Pipo Derani, Mathieu Jaminet, Mathys Jaubert e André Lotterer.

L'obiettivo è capitalizzare l'esperienza accumulata sia sul fronte tecnico che operativo e provare a tradurre i primi lampi di competitività, come la pole centrata proprio la settimana scorsa a Barcellona, in una maggior continuità nella zona punti e iniziare ad avvicinarsi al podio.

"La continuità è essenziale in questa fase del programma" - ha spiegato il team principal Cyril Abiteboul -. "I piloti hanno accumulato una conoscenza preziosa della GMR-001 Hypercar e costruito solide relazioni con il gruppo tecnico. Confermare la line-up ci permette di portare questa esperienza nel 2027, continuando a sviluppare la vettura in modo efficiente e compiendo ulteriori passi avanti verso l'obiettivo di conquistare punti con entrambe le auto a ogni gara".

#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

Foto di: Paul Foster

Genesis si era subito dimostrata all'altezza della sfida a Imola, mentre il primo arrivo a punti si è concretizzato già al secondo appuntamento dell'anno, alla 6 Ore di Spa-Francorchamps con la vettura numero 17, poi ripetuto ad Austin. È mancata la continuità, ma nel WEC ci sono tanti costruttori e la sfida è di quelle particolarmente accese.

Secondo il direttore sportivo Gabriele Tarquini, la crescita mostrata nel corso dell'anno rappresenta la base su cui costruire il prossimo passo, ma anche la conferma di quanto potenziale abbia il team in ottica futura: "I nostri piloti conoscono la vettura, il metodo di lavoro e gli aspetti che dobbiamo migliorare. Inoltre hanno sviluppato un rapporto molto forte con tutta la squadra".

"La pole di Barcellona è stata una tappa importante perché ha dimostrato quanto siamo cresciuti insieme durante la nostra stagione d'esordio. Crediamo che questo gruppo abbia l'esperienza e il potenziale per fare un ulteriore salto di qualità".

Genesis comunicherà più avanti la composizione definitiva degli equipaggi delle due GMR-001 per il 2027, se rimarranno invariati come quest'anno come presumibile o meno, ma la scelta di confermare in blocco i sei piloti rappresenta già un chiaro segnale in cerca della continuità.

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