WEC | García debutta sulla Isotta Fraschini nei test all'Estoril

La Isotta Fraschini ha portato a termine la sessione di test 2023 con la Tipo 6 LMH-C che esordirà nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

La Hypercar milanese la settimana scorsa era stata impegnata in una prova notturna per mettere a punto il sistema di illuminazione, mentre l'ultima uscita in pista è avvenuta in Portogallo.

Sono stati due giorni intensi quelli trascorsi all'Estoril, nei quali il Team Duqueine ha potuto prendere in mano il prototipo ibrido iniziando la collaborazione con i tecnici di Michelotto Engineering, dopo il burrascoso abbandono della Vector Sport.

Oltre alla squadra francese che sarà portacolori ufficiale di Isotta Fraschini in Classe Hypercar con la vettura #11, sul tracciato portoghese ha fatto la sua prima apparizione anche Alex García, coadiuvato dall’esperto Jean-Karl Vernay che sarà suo compagno di squadra l'anno prossimo.

Photo by: Isotta Fraschini #11 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C: Alex Garcia

Il neoeletto 'Rookie dell’Anno 2023' della European Le Mans Series e il francese hanno lavorato sui long-run per simulare le varie fasi di gara, mentre il team ha cercato di operare su possibili interventi che potrebbero essere necessari durante gli eventi del campionato.

"Siamo tutti molto soddisfatti, è stata una sessione super produttiva! Abbiamo avuto la fortuna di godere di un tempo splendido che ci ha permesso di far girare la macchina come si deve. Abbiamo continuato a migliorare le impostazioni della vettura e tutti i sistemi funzionano bene", ha spiegato Vernay, che poi ha detto qualcosa anche sul nuovo collega.

"È stata anche la prima volta di Alejandro al volante della Tipo 6 LMH-Competizione ed è stata una grande opportunità per me e per il nostro team di ingegneri esperti per introdurlo in questa nuova avventura. Non vediamo l'ora di affrontare i prossimi test e la prima gara in Qatar!"

Photo by: Isotta Fraschini #11 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C: Jean-Karl Vernay, Alex Garcia

Molto carico anche García:

"Sono felicissimo, perché provare quest'auto è stato come anticipare il Natale! La mia prima reazione nel vederla dal vivo è stata quella di un sogno che si avvera, e guidare questa macchina con tutta la tecnologia che monta è un'altra cosa".

"Abbiamo fatto molti giri per abituarci alla vettura e a tutti i sistemi, ma tutto è filato liscio. Ad ogni tornata ho imparato sempre di più sulla macchina".

"Sono molto felice che Isotta Fraschini mi abbia permesso di provarla e di correre con loro e non potrò mai ringraziarli abbastanza!"

"Non vedo l'ora di essere con questa vettura in Qatar. Nel frattempo, continueremo a spingere e a lavorare per prepararci al meglio".

Photo by: Isotta Fraschini #11 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C: Jean-Karl Vernay, Alex Garcia

Alla fine della due giorni, dove non erano nella lista dei lavori i tempi sul giro e le prestazioni massime dell'auto, sono stati messi assieme più di 1200km senza particolari intoppi segnalati.

"Sono molto soddisfato del primo test fatto dal team Isotta Fraschini Duqueine, è stata anche la prima volta di Alex García alla guida di una hypercar e si e comportato in maniera molto professionale, assistito da Jean-Karl Vernay", ha dichiarato Claudio Berro, Direttore Sportivo di Isotta Fraschini Duqueine.

"La due giorni portoghese è stata contraddistinta da parecchi long-run in cui la vettura si era comportata alla perfezione, che ci hanno permesso di raccogliere molte informazioni sugli pneumatici e sulle regolazioni di assetto e aerodinamica".