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WEC | Futuro Alpine offuscato, ma Sinault insiste: "C'è ancora tempo e proseguiamo le trattative"

Dopo che un presunto subentro di Geely Group Motorsport è sfumato, il marchio sportivo di Renault ha ricevuto l'interesse da parte del Gruppo Dumarey, ma per il 2027 i tempi stringono e a Viry-Châtillon c'è anche fermento in azienda, il cui futuro resta in bilico.

Rachit Thukral Francesco Corghi

Pubblicato: 10 nov 2026, 15:02

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All'interno del team Signatech non si è persa la speranza di partecipare al FIA WEC 2027 con una versione rimarchiata della Alpine A424, nonostante le trattative con Geely Group Motorsport siano sfumate.

Il team principal Philippe Sinault ha affermato di stare valutando tutte le opzioni per salvaguardare il futuro della scuderia, mentre proseguono a ritmo serrato le trattative con altri Costruttori per rilevare il programma in Classe HYPERCAR del marchio sportivo di Renault.

Tuttavia, il manager francese ha ammesso che lui e il Costruttore stanno in effetti correndo contro il tempo per trovare un acquirente idoneo, dato che la scadenza per le iscrizioni alla prossima stagione del Mondiale è fissata per la fine di novembre.

“Stiamo ancora lottando. Abbiamo tempo fino alla fine di questo mese per trovare una soluzione. Abbiamo ancora alcune opzioni, ma non è una situazione facile, perché il tempo sta per scadere”, ha dichiarato Sinault a Motorsport.com.

"Vi faremo sapere se l’esito sarà positivo, ma ci stiamo impegnando davvero tantissimo per andare avanti e poter così nutrire buone aspettative per il prossimo anno".

Renault era in trattative avanzate con il colosso automobilistico cinese Geely sin dall’estate, e Sinault si aspettava di concludere l’accordo poco dopo la 6h del Fuji a settembre. Tuttavia, le trattative con l’azienda si sono interrotte bruscamente nella prima settimana di ottobre, mettendo in dubbio il futuro del suo partner ufficiale Signatech.

Ma Sinault ha sottolineato che Geely non è mai stata l’unica opzione per la sua scuderia, affermando che le discussioni con altri marchi proseguono nella speranza di concludere un accordo all’ultimo minuto.

“Da quando a febbraio è stato annunciato il ritiro di Alpine, abbiamo parlato con anche altri Costruttori. Continuiamo a dialogare con alcuni di loro. Quando dico che abbiamo alcune opzioni, è perché continuiamo a dialogare con alcuni di loro.

"Se una di queste opzioni volesse aiutarci a gareggiare nel WEC nel 2027, siamo pronti. La mia indole è quella di essere ottimista ogni mattina. Siamo una squadra forte, siamo pronti. Non è ancora il 23 novembre. Incrocio le dita".

Philippe Sinault, Alpine Endurance Team

Foto di: Nikolaz Godet

Alla domanda su come avrebbe impiegato il tempo tra la fine della stagione 2026 del WEC e la scadenza per le iscrizioni alla fine di questo mese, Sinault ha risposto: “Dedicherò ogni secondo, minuto e ora alla ricerca di un modo per andare avanti. Nella mia mente, voglio essere in griglia al 100%, ma adesso è difficile da dire se sarà così o meno".

"Voglio guardarmi allo specchio il 23 novembre e poter dire: mi sono impegnato al massimo, lo abbiamo fatto tutti insieme al massimo. Se troveremo una buona soluzione, ne saremo felici".

Sinault non ha voluto sbilanciarsi sul motivo per cui l’accordo con Geely non è andato in porto, affermando: "Dovete chiederlo a Geely. Noi eravamo pronti. Siamo pronti a continuare nella categoria Hypercar. La decisione di Geely è una decisione di Geely. Non spetta a me commentarla. Di sicuro, era un’ottima opzione. Ma le cose stanno così".

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins

Foto di: AG Photo

Piano B per il futuro anteriore

Se gli sforzi di Signatech per gareggiare nella categoria HYPERCAR il prossimo anno non dovessero concretizzarsi, Sinault ha dichiarato che punterebbe a un ritorno nel 2028.

Tuttavia, anche questa prospettiva comporterebbe sfide significative, non da ultimo per quanto riguarda la capacità di trattenere i talenti ingegneristici e piloti durante un anno di assenza dalla massima categoria.

"Se vuoi creare una scuderia e se vuoi mantenerla, devi avere progetti, e anche solidi. È l’unico modo per mantenere viva la scuderia e garantirne prestazioni di alto livello Quindi il mio compito è trovare un progetto solido. Il motivo per cui il team è così dedito a noi è che confida nella nostra capacità di trovare un progetto solido per continuare insieme".

Rimane possibile anche un ritorno in LMP2 nel 2026, categoria in cui Signatech ha ottenuto notevoli successi in passato, ma Sinault ha sottolineato: "La priorità è l’Hypercar".

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins

Foto di: Jakob Ebrey

Fermento a Viry

Terminata l'ultima gara a Monza centrando il podio con la A424 #36 di Jules Gounon e Victor Martins, ora in Alpine è il momento di riportare le vetture in azienda in attesa di capire il da farsi.

Ed è qui che abbiamo un altro punto focale di queste problematiche, perché venerdì scorso i dipendenti della struttura situata a Viry-Châtillon si sono fatti sentire per la prima volta come si deve.

La decisione del nuovo AD di Renault Group, François Provost, di mettere la parola fine all'avventura delle LMDh telaiate Oreca nel WEC è stato il colpo più basso che si potesse ricevere da chi, come affermato, si sente tradito dalla Casa madre dopo anni di investimenti nello sport, culminati con una prima chiusura per quel che riguarda il reparto motori di F1.

"Gli uomini e le donne di Viry-Châtillon non riescono a comprendere la decisione di voltare semplicemente le spalle a un intero capitolo della storia dell’automobilismo francese. L’obiettivo di Alpine Racing è sempre stato quello di mettere in mostra la propria competenza sulla scena internazionale, contribuire allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia e promuovere il marchio Renault e la Francia in tutto il mondo", spiega la nota ufficiale emessa dai rappresentanti dei dipendenti dell'azienda transalpina.

"I dipendenti si sono sempre impegnati a lottare per e al fianco del Gruppo Renault, anche nei momenti più difficili. Hanno inoltre dimostrato ripetutamente il loro attaccamento al Gruppo e ai suoi valori, accettando decisioni dolorose pur rimanendo professionali e fedeli al marchio del Diamante".

"Il signor Luca De Meo aveva dichiarato di voler preservare questo gioiello dell’industria francese e trasformarlo in un centro di eccellenza. Il signor Provost non sembra condividere la stessa visione e ha quindi scelto di venir meno all’impegno preso nei confronti dei dipendenti di Alpine Racing".

"Le prospettive di sviluppo futuro del sito di Viry sono ora incerte, mentre tra i dipendenti si sta diffondendo un senso di abbandono e tradimento. Ancora una volta, le decisioni prese dalla direzione dell’azienda sono incomprensibili. I centri di ricerca e sviluppo non sembrano più essere al centro della strategia del Gruppo Renault, che preferisce esternalizzare le proprie tecnologie e rivolgersi a collaboratori esteri".

Mentre dallo staff di Alpine Racing viene anche reso noto che è stata inviata una richiesta di incontro con i vertici di Renault per avere risposte celeri in merito alla questione, Sinault ha invece chiarito che la potenziale acquisizione da parte dell’azienda belga Dumarey Group dello stabilimento motoristico Renault di Viry non include le attività di Signatech.

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