Intervista

WEC 6h di Monza

WEC | Fuoco chiude un cerchio: "Prima ed ultima Pole di questa 499P, ora merita un bel saluto"

Il calabrese centra il primato a Monza in condizioni difficili, per la prima volta con le gomme da asciutto nel freddo della Brianza. Giovinazzi sarà quarto dopo aver perso un ultimo giro, Kubica solo 8°, ma il Cavallino vuole concludere ottenendo un bel risultato in casa all'ultima uscita di questa versione della sua LMH.

Francesco Corghi Giacomo Rauli

Pubblicato: 7 nov 2026, 18:17

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Foto di: AG Photo

Antonio Fuoco continua a scrivere importanti pagine di storia della Ferrari, andando a centrare la Hyperpole per la 6h di Monza che domani non solo concluderà la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship, ma anche l'avventura della 499P in configurazione attuale.

Dal prossimo anno la LMH di Maranello cambierà veste grazie ad una importante introduzione di aggiornamenti, il che mette il calabrese nella bella posizione di essere colui che le ha regalato il primato in griglia al debutto a Sebring nel 2023, ed ora anche all'ultima Qualifica prima di voltare pagina, tecnicamente parlando.

"Sinceramente non avevo pensato al fatto che ho realizzato la prima ed ultima Pole di questa vettura, il che è sicuramente un grande orgoglio e una chiusura del cerchio", ha spiegato Fuoco parlando con Motorsport.com ed altri giornalisti nel post-sessione, raccontando poi com'è stato girare per la prima volta sull'asciutto.

"Ci aspettavamo che sarebbe stato asciutto, ma avevamo tanti punti interrogativi da risolvere. Le condizioni erano veramente difficili, siamo entrati in pista per la prima volta nel weekend con le gomme slick e non sapevamo come saremmo andati, anche in confronto ai nostri rivali".

"Eravamo stati a Monza tempo fa per alcuni test, ma le condizioni erano completamente diverse, quindi sono veramente grato alla squadra perché mi ha fornito una grande vettura. Ho solo cercato di ottimizzare quello che avevo e mettere tutto assieme".

"Le temperature erano molto basse, ho impiegato diversi giri per mettere in temperatura le gomme, spingendo dall'inizio alla fine, cercando di migliorare ad ogni passaggio e stando molto attento ai cordoli umidi, specialmente quelli della 'Ascari'".

"A me queste condizioni piacciono molto, se devo essere onesto. E' bello poter spingere cercando pian piano il limite e provando a mettere insieme il miglior giro possibile".

#50 Ferrari-AF Corse

Ora, come detto già anche nei giorni scorsi, l'obiettivo è portare la 499P sul primo gradino del podio e Fuoco, assieme ai compagni della #50 Nicklas Nielsen e Miguel Molina, sarà nella posizione di poter dettare il passo fin dal via, per poi affrontare la gara con il massimo della concentrazione possibile per centrare le ambizioni del Cavallino Rampante.

"La gara sarà lunga, come sempre, quindi dovremo cercare di fare del nostro meglio. Ora speriamo di dare un grande saluto a questa vettura con un bel risultato, perché se lo merita".

"Sono molto felice di essere in Pole a Monza, gara di casa della Ferrari e per me, davanti ai nostri tifosi. Questo però non deve farci perdere la concentrazione, dobbiamo rimanere calmi e pensare bene alla strategia per domani".

Antonio Fuoco, pilota della Ferrari 499P #50 Ferrari AF Corse

Foto di: Giacomo Rauli

Se la Ferrari #50 ha regalato una grande soddisfazione ai tifosi della Rossa, la #51 ha incontrato qualche difficoltà di troppo durante la Hyperpole che l'hanno relegata al quarto posto.

209 i millesimi di secondo che l'hanno separata dalla gemella in pole, con Antonio Giovinazzi che ha trovato qualche difficoltà di troppo nel bilanciamento della sua 499P nel secondo settore. E' proprio lì dove Antonio ha perso rispetto al compagno di squadra.

Inoltre, il piano Ferrari prevedeva che il pugliese potesse fare un ultimo giro che, invece, non è riuscito a fare per avere preso la bandiera a scacchi per pochi secondi. Questo lo ha frenato mentre la pista - pur essendo ancora umida - era in netto miglioramento giro dopo giro.

"Prima di tutto credo che sia fantastico avere una Ferrari in Hyperpole a Monza dopo averla già fatta a Imola con la #51. Ora l'ha fatta la #50. Siamo felici di rendere contenti i tifosi", ha riconosciuto Giovinazzi dopo la sessione.

"Per quanto mi riguarda ci sono mancati due decimi e non ero molto contento con il bilanciamento nel secondo settore e ho perso un po' in quel punto. A ogni modo siamo quarti, Fuoco parte in Pole e penso che domani ci sia l'opportunità di fare punti importanti. Quello sarà l'obiettivo, perché vogliamo chiudere al secondo posto nel Mondiale Costruttori. Partiremo da ottima posizione, mentre le BMW scatteranno indietro".

"Abbiamo fatto tre sessioni sul bagnato, dunque non sapevamo cosa aspettarci sull'asciutto. Non era del tutto asciutto, soprattutto i cordoli della 'Ascari', mentre in altri punti era solo umido, ma credo che domani sarà la giornata importante".

Secondo Giovinazzi, la gara sarà un punto interrogativo per tutti quanti. Nessuno, infatti, nel corso di questo fine settimana ha avuto modo di provare il passo gara sull'asciutto. Questo renderà le 6h un'incognita sul degrado gomme, ma anche sulle strategie.

"Nessuno avrà i dati sul degrado gomme. Saremo tutti nella stessa situazione, ci mancheranno i dati per affrontare la gara sapendo cosa aspettarci. Dovremo essere svegli per capire quale sarà la migliore strategia".

Foto di: AG Photo

Chi invece mastica più amaro è Robert Kubica, che con la 499P #83 di AF Corse aveva lottato a lungo per il primato, ma poi si è ritrovato solamente ottavo e quindi costretto ad inseguire domani.

Ciò che non ha funzionato è stato... il meteo. Nelle libere svolte tra ieri e oggi, la Ferrari numero 83 è sempre stata il riferimento sull'asfalto bagnato. Nel corso della Hyperpole l'asfalto è andato asciugandosi giro dopo giro e questo ha letteralmente sfavorito Robert Kubica, deputato di dare l'assalto alla pole per il team AF Corse sulla pista brianzola.

Il bagnato aveva favorito l'equipaggio della "giallona", avendo infatti azzerato il piccolo vantaggio avuto dagli altri due equipaggi della Ferrari. Il team ufficiale ha svolto dei test all'Autodromo di Monza, mentre Robert - al pari di Yifei Ye e Phil Hanson - non ha avuto questa possibilità. La pista sempre più asciutta ha fatto il resto.

"Poteva andare meglio. La pista si è asciugata molto durante le qualifiche e questo non ci ha favoriti per vari motivi. Ovviamente ci abbiamo provato, ma è stata una sessione non facile. Non avevo mai guidato la 499P a Monza e sull'asciutto ho fatto fatica. Sul bagnato era diverso. Ma sull'asciutto sono tutti capaci ad accelerare... Scherzo".

"Quindi è così. Ovviamente sono mancate informazioni e consapevolezza sulla macchina, perché noi dell'equipaggio della 499P 83 non abbiamo mai provato qui. Peccato, però è così. Ovviamente si poteva fare meglio, ma abbiamo avuto qualche inconveniente dal punto di vista dei sistemi e questo non ci ha aiutato. Era impossibile per noi fare la pole con il know how che avevamo. Ma potevamo fare qualcosa di meglio".

"Domani è un salto nel buio, ma come oggi in qualifica. C'è chi ha girato qui e ha un po' più di informazioni, ma la gara non sarà semplice. Sarà un salto nel buio anche sul set up, sul bilanciamento, sul degrado gomme, su tantissime cose e affronti la gara con tanti se e punti di domanda e dubbi".

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Foto di: Ferrari

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente WEC | La Ferrari ritrova la Hyperpole con Fuoco a Monza

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi





WEC | La Ferrari ritrova la Hyperpole con Fuoco a Monza



WEC



WEC



6h di Monza



3 h



WEC | La Ferrari ritrova la Hyperpole con Fuoco a Monza





WEC | Monza, Libere 3: Peugeot e Ferrari brillano sull'umido



WEC



WEC



6h di Monza



7 h



WEC | Monza, Libere 3: Peugeot e Ferrari brillano sull'umido





WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Monza



WEC



WEC



6h di Monza



8 h



WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Monza

More from

Antonio Giovinazzi





WEC | Ferrari vuole salutare la 499P vincendo, poi si punterà al futuro: "Lavoriamo per migliorarne i punti deboli"



WEC



WEC



6h di Monza



2 g



WEC | Ferrari vuole salutare la 499P vincendo, poi si punterà al futuro: "Lavoriamo per migliorarne i punti deboli"





WEC | La Ferrari 499P in Stazione Centrale a Milano prima della 6h di Monza



WEC



WEC



6h di Monza



8 g



WEC | La Ferrari 499P in Stazione Centrale a Milano prima della 6h di Monza





WEC | Ferrari, quando la fortuna aiuta gli audaci: "Dimostrazione che non molliamo"



WEC



WEC



Lone Star Le Mans



2 gm



WEC | Ferrari, quando la fortuna aiuta gli audaci: "Dimostrazione che non molliamo"

More from

Ferrari





F1 | Ferrari: Hamilton cambia di nuovo motore dopo i problemi in FP3 e partirà dal fondo



Formula 1



Formula 1



Brasile



35 min



F1 | Ferrari: Hamilton cambia di nuovo motore dopo i problemi in FP3 e partirà dal fondo





F1 | Le due Ferrari penalizzate di 10 posizioni per il cambio di motore. Max dal fondo con una nuova PU



Formula 1



Formula 1



Brasile



3 h



F1 | Le due Ferrari penalizzate di 10 posizioni per il cambio di motore. Max dal fondo con una nuova PU





Ferrari afferma che abolire il BoP dovrebbe essere l’“obiettivo finale” dei regolamenti Hypercar WEC 2030



WEC



WEC



Bahrain



8 h



Ferrari afferma che abolire il BoP dovrebbe essere l’“obiettivo finale” dei regolamenti Hypercar WEC 2030

Ultime notizie





WEC | Fuoco chiude un cerchio: "Prima ed ultima Pole di questa 499P, ora merita un bel saluto"



WEC



WEC WEC



6h di Monza



5 min



WEC | Fuoco chiude un cerchio: "Prima ed ultima Pole di questa 499P, ora merita un bel saluto"





LIVE Formula 1 | Gran Premio di San Paolo del Brasile, Qualifiche



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



5 min



LIVE Formula 1 | Gran Premio di San Paolo del Brasile, Qualifiche





MotoGP | Sospiro di sollievo per Bagnaia: si è "solo" fratturato due dita del piede destro



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



22 min



MotoGP | Sospiro di sollievo per Bagnaia: si è "solo" fratturato due dita del piede destro





F1 | Ferrari: Hamilton cambia di nuovo motore dopo i problemi in FP3 e partirà dal fondo



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



35 min



F1 | Ferrari: Hamilton cambia di nuovo motore dopo i problemi in FP3 e partirà dal fondo

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti