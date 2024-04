WEC | Fuoco carica Ferrari: "Dobbiamo essere precisi e perfetti"

La 6h di Imola sarà la grandissima tappa italiana del FIA World Endurance Championship e non mancherà certo la marea di Tifosi Ferrari pronti a sostenere le 499P.

In Qatar l'esordio in campionato delle Rosse non è andato benissimo, ma il correre sul tracciato del Santerno che è stato teatro non solo della sua presentazione, ma anche di tanti test, potrebbe giovare alla Hypercar di Maranello.

Alla presentazione della gara che si terrà sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari il fine settimana del 19-21 aprile era presente Antonio Fuoco, che si è gentilmente concesso ai microfoni di Motorsport.com per fare il punto della situazione ad un paio di settimane dalla tappa tricolore.

Presentazione 6h di Imola Foto di: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Dopo Lusail che tipo di lavoro avete svolto?

"Abbiamo effettuato dei test, al simulatore cerchiamo sempre qualcosa per migliorare set-up e software, provando a fare un passo per volta".

In Qatar avete avuto qualche difficoltà in più del previsto, oppure gli altri sono migliorati molto?

"Penso che dal punto di vista del team abbiamo fatto del nostro massimo per quello che si poteva ottenere durante il fine settimana. Qualche errorino c'è stato, ma fa parte delle gare, credo che più di così non si potesse onestamente fare. Gli altri sicuramente hanno migliorato e il livello del campionato si sta alzando anche in funzione dei nuovi arrivati, quindi bisogna sempre essere perfetti e precisi, sbagliando il meno possibile".

Com'è stato ritrovarsi a combattere contro altre 18 Hypercar?

"Come dicevamo anche prima di iniziare la stagione, quest'anno sarà sempre più difficile fare punti e alla fine del campionato anche una sola lunghezza può incidere sul tuo piazzamento in classifica. Ribadisco, dobbiamo sempre cercare di fare del nostro meglio, lavorare su noi stessi ed essere precisi e perfetti, provando a prendere il massimo dei punti possibili in ogni fine settimana, poi vedremo. I rivali sono sempre più forti e numerosi, quindi è chiaramente dura".

Presentazione 6h di Imola Foto di: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Come ti sei trovato con il nuovo format di Qualifica?

"E' stato come lo scorso anno a Le Mans, entri in pista sapendo che ad ogni giro devi sempre cercare di migliorarti perché il primato nella Qualifica non basta, dato che dopo c'è pure la sessione della Hyperpole. Inoltre non sai quanto gli altri possono andare più forte e se qualcuno si sta tenendo qualcosa in tasca. Diventa quindi ancor più importante partire davanti, pensando che siamo 19 macchine. Questo diventa fondamentale ad Imola, dove la gestione del traffico sarà molto difficile".

Imola pista molto diversa rispetto a Lusail, pensando soprattutto al caos che potranno creare le LMGT3...

"Sì, sarà difficile perché è una pista molto stretta. Fra l'altro le GT3 hanno l'ABS e in frenata diventa più dura azzardare i sorpassi, per cui bisognerà capire quali sono i punti dove poter passare perdendo il meno possibile. E naturalmente conterà anche un po' di fortuna, ma più si parte avanti e meglio è. Sicuramente sarà una gara spettacolare".

Nonostante siano 6 ore di battaglia, la Qualifica avrà comunque un peso specifico...

"Diventa molto importante, così come lo sarà tutta la gara. Ogni decimo guadagnato o perso nei sorpassi potrebbe cambiare tutto alla fine".

#50 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P Hypercar di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

In Qatar non ce ne sono state, qui prevedi qualche Safety Car?

"Lusail è molto diversa rispetto ad Imola, credo che stavolta qualche Safety Car ci potrà essere".

Dei tuoi avversari, c'è qualcuno che ti ha sorpreso particolarmente alla prima gara dell'anno?

"Sicuramente Porsche ha fatto un grosso passo avanti rispetto all'anno scorso, ma anche gli altri sono competitivi come ci aspettavamo, vedi Toyota e anche i nuovi arrivati come Alpine e Lamborghini. Da parte nostra dobbiamo solo capire come recuperare il piccolo distacco che avevamo in Qatar, speriamo di essere forti già ad Imola, poi penseremo a Spa e Le Mans".

Nel 2023 avete corso in casa a Monza da eroi di Le Mans, quest'anno arrivate ad Imola con il Qatar da riscattare; in Italia avete sempre pressioni extra!

"Sarà senz'altro un fine settimana con tanta pressione, ma soprattutto anche con molta passione. Il supporto dei tifosi sarà fondamentale, come fu lo scorso anno a Monza quando ci diede una spinta in più. Il nostro obiettivo è sempre quello di dare il massimo, il Qatar è stata una gara difficile, adesso speriamo di andare ad Imola e riscattarci!"