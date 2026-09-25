WEC | Fuji, Libere 2: Alpine ed Aston Martin in vetta, poi le Genesis
Martins piazza davanti la A424 #36 seguita dalla Valkyrie, Cadillac e Toyota in Top10, le Ferrari lavorano sulle gomme medie e sono più indietro. In LMGT3 bene Ford, Mercedes e Lexus.
Foto di: FIAWEC - DPPI
Le Alpine mostrano i muscoli al termine delle Prove Libere 2 della 6h del Fuji, coi protagonisti del FIA World Endurance Championship che hanno portato avanti i lavori iniziati in mattinata sotto un cielo ancora nuvoloso.
Le temperature dell'aria hanno continuato ad aggirarsi attorno ai 22°C e quelli del tracciato di una decina in più, il che ha spinto la maggior parte dei concorrenti della Classe HYPERCAR a continuare a girare con gomme medie, mentre le previsioni per la giornata di sabato (e anche domenica) dicono pioggia in arrivo.
Anche in questi 90' non si sono verificate particolari problematiche, a parte un breve Full Course Yellow chiamato per rimuovere detriti tra le curve 2-3.
Victor Martins ha fin da subito portato davanti la A424 #36 in 1'29"304, mentre la #35 di Charles Milesi si è fermata al terzo posto con un distacco di appena 0"093.
Fra le due LMDh del team 'Bleus' troviamo la Aston Martin #007 che è a 0"039 dal leader francese, si conferma in forma anche le Genesis con la GMR-001 #19 a concludere quarta nel finale sfruttando le gomme morbide, superando la #17 che si ferma +0"254.
Sesta la Aston Martin #009, che assieme alla Valkyrie gemella è fra le poche che hanno provato a girare con quattro Michelin morbide.
La Cadillac-Jota #38 ottene il settimo crono, la Toyota #8 è ottava, la Peugeot #93 coglie la nona posizione e nel finale prova a montare quattro morbide, fermandosi a mezzo secondo dalla vetta e tenendosi dietro la Cadillac-Jota #12. Le V-Series.R hanno provato ad utilizzare solo l'anteriore destra morbida.
Le Ferrari hanno invece proseguito il lavoro con le medie e terminanno all'11° posto con la #50 a +0"685, seguita a ruota dalla #83 di AF Corse 12a, mentre la #51 rimane più staccata al 16° posto.
In casa BMW-WRT ci si è concentrati a provare entrambe le mescole, sia con soluzioni miste (medie a sinistra, morbide a destra), che a singola copertura: la M Hybrid V8 #15 è 14a a 8 decimi dal primato, la #20 finisce ultima a 1"058, dietro a Peugeot #94 e Genesis #19 che hanno testato le morbide negli ultimi 10'.
Foto di: WEC
In Classe LMGT3 è Ben Tuck a regalare il primato alla Ford-Proton Competition #77 in 1'39"828, poi abbiamo una alternanza di Mercedes-Iron Lynx e Lexus-ASP che vede la AMG #79 terminare seconda a quasi 5 centesimi, la RC F #78 terza in scia e le rispettive gemelle #61 e #87 un po' più distanti.
Sesta la Corvette-TF Sport #34, ottava la Z06 #33, tra loro c'è la Ferrari-AF Corse #21 settima, con la #54 che conclude al nono posto a 0"7 dal primato.
In Top10 abbiamo anche la BMW-WRT #69 che si mette dietro la McLaren-Garage 59 #58 e le Aston Martin-Heart of Racing, ancora in fondo le Porsche-Manthey.
La giornata di sabato prevede le Prove Libere 3 alle ore 9;30 locali (le 2;30 in Italia), seguite dalle Qualifiche alle ore 14;00 (le 7;00) come sempre iniziando dalle LMGT3 e proseguendo con le HYPERCAR.
FIA WEC - 6h del Fuji: Prove Libere 2
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