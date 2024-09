WEC | Fuji, 4a Ora: Porsche conduce su BMW e Toyota

La Porsche è passata al comando della 6h del Fuji superando la Cadillac quando siamo giunti al termine della 2a Ora di questo penultimo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Parecchie battaglie hanno regalato divertimento nel corso della terza e quarta ora, specialmente dopo la ripartenza dalla precedente Safety Car con tutte le vetture raggruppate a contendersi i vari piazzamenti.

Porsche #6 e Cadillac avevano provato a scappare via prima di effettuare la loro sosta, prevista con alcuni giri d'anticipo rispetto alle rivali e qui bisogna fare un applauso a Nicklas Nielsen, superlativo al volante della Ferrari #50 nel prendere il comando delle operazioni, approfittando anche di un pit-stop lento della BMW #15 che gli aveva dovuto cedere il momentaneo terzo posto.

Poco prima, il grande duello per il vertice si era risolto in favore della 963 ufficiale quando Bamber era stato raggiunto e superato dalla BMW di Raffaele Marciello; il neozelandese si è ritrovato con l'anteriore destra forata dopo la curva 1, riportando lentamente la V-Serie.R ai box per la sostituzione.

Nielsen ha stretto i denti per diversi giri prima di lasciare la prima posizione ad André Lotterer, nettamente più veloce della 499P e con le Toyota in risalita alla quarta ora approfittando di un passo migliore rispetto alla BMW di Marciello.

A metà della quarta ora, due brevi Full Course Yellow a distanza di pochi minuti per ripulire il tracciato da detriti e battaglie che sono riprese con la Porsche #6 tornata davanti in Classe HYPERCAR dopo l'ultima sosta della Toyota #7, che era balzata al comando dopo essersi sbarazzata della Ferrari #50.

La BMW #15 è in piazza d'onore a 3" dalla 963 ufficiale griffata Penske e con un buon margine sulla Toyota #8, che ha staccato per 5" la Ferrari #50 dato che le GR010 Hybrid hanno iniziato a tirare fuori il meglio di sè come ad Austin nella seconda parte di gara, ed ora si giocano seriamente il tutto per tutto.

In Top5 è salita la Alpine #35 superando la Porsche #12 di Jota, leader tra le private, mentre la Ferrari #51 prosegue in sofferenza al settimo posto con dietro la Porsche-Jota #38, Cadillac e la Toyota #7, che ha effettuato l'ultima sosta dopo appena 22' dal precedente stint, perdendo terreno dopo essere stata in odore di podio.

La miglior Peugeot è la #94 undicesima, con le 9X8 che hanno combattuto per alcuni tratti contro le Alpine, la Lamborghini si ritrova al 13° posto avendo preso anche 10" di penalità per una infrazione commessa al pit-stop.

In Classe LMGT3 le soste si sono più volte differenzite ed incrociate tra le varie squadre; al momento il comando è passato in mano alla Lamborghini #85 delle Iron Dames con una manciata di secondi di vantaggio nei confronti di Corvette-TF Sport #81 e Aston Martin-Heart of Racing #27.

La McLaren-United Autosports #59 ha perso invece il podio dovendo scontare un Drive Through per una infrazione commessa in regime di FCY

La Ferrari #55 di AF Corse ha guadagnato la Top5, mentre al sesto posto troviamo la BMW #46 del Team WRT sulla quale Valentino Rossi ha dato spettacolo nel suo primo stint, andando a superare una serie di rivali con intelligenza e aggressività, prima di passare il volante a Maxime Martin.

Settima la Ferrari #54 di AF Corse, inseguita dalle Porsche di Manthey PurRxcing #92 e Manthey EMA #91, con la Ford #77 di Proton Competition che completa la Top10.

FIA WEC - 6h del Fuji: Classifica LIVE