WEC | Fuji, 2a Ora: Porsche passa davanti a Cadillac

La Porsche è passata al comando della 6h del Fuji superando la Cadillac quando siamo giunti al termine della 2a Ora di questo penultimo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Partenza regolare con Earl Bamber a girare per primo tenendo la V-Series.R davanti alla BMW di Marco Wittmann, mentre è già battaglia tra Toyota e Porsche per podio e Top5, con le Ferrari che provano ad inserirsi.

Il caos arriva però al secondo giro, quando un erroraccio alla frenata di curva 1 commesso da Robert Kubica vede la Ferrari #83 centrare in pieno la Porsche #5 di Frédéric Makowiecki, che a sua volta frana addosso alla 499P di Antonio Giovinazzi, coinvolgendo la Alpine #35 di Ferdinand Habsburg.

Chi segue, si ritrova la strada sbarrata da vetture in testacoda e deve girare larghissimo, come la Alpine #36, la BMW #20 e le Porsche di Jota, ne approfittano la Porsche #99 di Proton e le Peugeot, che guadagnano la Top10.

Safety Car in pista per rimuovere i detriti (ala posteriore della 963 #5 e quant'altro) e ritorno ai box per Makowiecki, Giovinazzi e Kubica per riparare le carrozzerie danneggiate, rientrando in coda al gruppo. Al polacco viene inevitabilmente comminato uno Stop&Go di 30" per la carambola provocata, scontato al giro 10, ossia un paio dopo la ripartenza.

Nel corso della prima ora, Bamber ha allungato su Dries Vanthoor gestendo bene la leadership, Laurens Vanthoor ha invece superato la Toyota di Buemi portandosi al terzo posto con la Porsche #6, mentre Molina non ha retto il passo delle GR010 staccandosi. Intanto bella rimonta delle Alpine e Porsche-Jota, a riguadagnare la Top10 ai danni di Peugeot e Lamborghini.

Dopo la prima girandola di soste, grande tornata di rientro per L.Vanthoor che va a prendersi il comando superando la Cadillac su cui era salito nel frattempo Alex Lynn. Ma poco prima di metà della seconda ora, Virtual Safety Car per rimuovere detriti lungo il tracciato; prima che la Direzione Gara mandi successivamente in azione la Safety Car raggruppando tutti, la maggior parte delle HYPERCAR e LMGT3 ne approfittano per rientrare ai box e rifornire, tranne proprio Porsche #6 e Cadillac #2, che si ritrovano davanti, ma con la strategia ora diversa e meno carburante a bordo rispetto a chi insegue.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn Foto di: JEP / Motorsport Images

La SC è uscita di scena a 4h18' dal termine e Vanthoor ha subito spinto per staccare Lynn, incalzato dalla BMW #15 ora nelle mani di Raffaele Marciello.

Nicklas Nielsen è salito sulla Ferrari #50 e beneficiando di 4 gomme medie nuove ha superato le Toyota #7 e #8, in Top5 con dietro la Porsche #5 in risalita.

Peugeot #94 prosegue in ottava piazza, Porsche-Jota #38 e Alpine #36 completano la Top10 davanti alle rispettive gemelle #12 e #35, con dietro la Ferrari #51, Lamborghini, Peugeot #93, Porsche-Proton #99, Ferrari-AF #83 e BMW #20, che ha dovuto risolvere un problemino ai box rientrando in garage momentaneamente con la carrozzeria anteriore smontata.

In Classe LMGT3, dopo un inizio all'insegna della Corvette #81, è passata davanti la McLaren #59 di United Autosports superando proprio la Z06 della TF Sport, mentre la Lamborghini #85 delle Iron Dames è terza con la pimpante Sarah Bovy che aveva dato spettacolo in avvio rimontando fino al podio.

Bella rimonta anche per la BMW #46 del Team WRT su cui ancora deve vedersi Valentino Rossi, con dietro la Porsche #92 di Manthey PureRxcing, anch'essa in rimonta, e la Ferrari #54 di AF Corse, la migliore delle 296 dopo che la #55 del poleman François Heriau era partita malissimo e costretta pure a rientrare dopo pochi giri ai box per controllare la sospensione posteriore destra.

