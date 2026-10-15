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WEC | Ford presenterà ufficialmente la sua LMDh il 26 novembre

Attraverso un bel video con le mitiche GT40 di Le Mans 1966, la Casa dell'Ovale blu ha annunciato la data in cui mostrerà il suo nuovissimo prototipo in livrea definitiva.

Francesco Corghi

Pubblicato: 15 ott 2026, 07:14

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Foto di: Ford Motor Company

Ford Racing svelerà al mondo intero la sua LMDh in occasione della presentazione ufficiale fissata il prossimo 26 novembre.

Nella tradizionale serata che l'Ovale Blu organizza a fine stagione per tirare le somme delle annate sportive appena concluse e cominciare a guardare al futuro, ci sarà spazio anche per mostrare il prototipo ibrido che prenderà parte al FIA World Endurance Championship nel 2027.

Durante l'ultimo test svolto a Silverstone, dove erano presenti i piloti ufficiali Nick Yelloly, Logan Sargeant e Tom Blomqvist, la vettura telaiata Oreca ha girato lo spot promozionale per annunciare la data in cui apparirà con la sua livrea definitiva, mentre il nome verrà reso noto poco prima.

Come sempre con riferimento al glorioso passato, ed in particolare alle gesta delle GT40 alla 24h di Le Mans, sul tracciato inglese la Ford ha portato non solo la LMDh, ma appunto anche le tre vetture che conclusero in parata nelle prime tre posizioni la gara del 1966 sul Circuit de la Sarthe.

Le immagini d'un tempo si fondono con quelle odierne, dove le GT40 di Bruce McLaren/Chris Amon (#2 nera con strisce argento, vincitrice dell'evento), Ken Miles/Denny Hulme (#1 azzurra ad inserti rossi, seconda) e Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson (#5 oro con inserti rossi, terza) vengono affiancate e superate dal mezzo del 2027 ancora in livrea mimetica bianco-blu: "Inizia la nuova era", recita la frase a conclusione del video, dando appuntamento alla fine del mese prossimo.

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