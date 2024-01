WEC | Floury nuovo DT ad interim di Toyota al posto di Vasselon

David Floury è il nuovo Direttore Tecnico ad interim di Toyota Gazoo Racing a partire dalla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

La Casa giapponese ha deciso di apportare un cambiamento molto importante a livello gestionale promuovendo quello che era il general manager del reparto sviluppo telaio e motore, interrompendo il rapporto con Pascal Vasselon in questo ambito.

L'ingegnere belga era in TGR dal 2012 e ha collezionato ben 6 titoli Mondiali e le 5 vittorie consecutive alla 24h di Le Mans, ma proprio la sconfitta alla gara del 2023 per mano della Ferrari potrebbe aver avuto un peso notevole nelle decisioni prese dai vertici giapponesi, sempre poco inclini ad accettare sconfitte come hanno anche evidenziato nella nuova livrea completamente nera per le GR010 Hybrid LMH, spiegandola con un eloquente "odiamo perdere".

Floury sarà quindi al muretto della squadra Campione in carica, essendovi approdato al termine della stagione 2021 accettando una nuova sfida dopo anni in Oreca, mentre Vasselon continuerà a lavorare per Toyota, ma retrocesso ad altre operazioni al momento non specificate.

"Toyota Gazoo Racing Europe sta definendo il proprio percorso per sviluppare la prossima generazione di dirigenti dell'azienda, nell'ambito del proprio impegno per il miglioramento continuo e la realizzazione di vetture sempre migliori concepite per il motorsport", si legge nella nota ufficiale della compagine nipponica.

"Come primo passo, è stata implementata un'organizzazione di vertice aggiornata, guidata dal presidente Masato Hirai, dal vicepresidente Kazuki Nakajima e dall'amministratore delegato Rob Leupen".

"È in corso un processo per sviluppare ulteriormente un'organizzazione manageriale efficiente e per potenziare la prossima generazione di leader".

"David Floury ha accettato il ruolo di Direttore Tecnico ad interim, alle dipendenze di Rob Leupen. Le posizioni di John Litjens e Norio Aoki, rispettivi responsabili dei progetti motori WEC e WRC, sono rimaste invariate ed entrambi riferiranno ora a David Floury".

"Il ruolo di Pascal Vasselon nelle operazioni quotidiane è temporaneamente sospeso, anche se la TGR-E si aspetta che riprenda presto un ruolo attivo, contribuendo con le sue conoscenze ed esperienze a migliorare l'approccio strategico di Toyota Gazoo Racing al motorsport globale".

"Ulteriori informazioni saranno comunicate alla conclusione del processo".