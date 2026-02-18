WEC | Firmato l'accordo tra McLaren e ATM-Autotecnica Motori per la LMDh 2027

Dopo l’annuncio dato nel corso della settimana della 24 Ore di Le Mans 2025, è stata ufficializzata la collaborazione che vede ATM-Autotecnica Motori orgogliosamente a supporto di McLaren Racing nel suo programma Hypercar.

Il documento ufficiale è stato firmato presso la sede di ATM dall'Amministratore Delegato di McLaren Racing, Zak Brown, e da quello di ATM, Giovanni Delfino, alla presenza di James Barclay, Direttore Esecutivo di McLaren Endurance Racing.

“Si tratta di un momento storico per ATM. Lavorare al fianco di McLaren Racing e supportare la missione per il ritorno al successo nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans ci rende profondamente orgogliosi", ha dichiarato Delfino.

"L’endurance è parte integrante dell’anima di ATM e per qeusto siamo onorati di poter vivere ogni giorno con passione e con il massimo impegno questa ambiziosa sfida al fianco di un marchio e di un team così prestigiosi”.