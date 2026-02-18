WEC | Firmato l'accordo tra McLaren e ATM-Autotecnica Motori per la LMDh 2027
L'azienda lombarda e la Casa inglese hanno messo nero su bianco per quanto riguarda la collaborazione sul motore che equipaggerà il prototipo ibrido telaiato Dallara pronto a debuttare in Classe HYPERCAR l'anno prossimo.
Dopo l’annuncio dato nel corso della settimana della 24 Ore di Le Mans 2025, è stata ufficializzata la collaborazione che vede ATM-Autotecnica Motori orgogliosamente a supporto di McLaren Racing nel suo programma Hypercar.
Il documento ufficiale è stato firmato presso la sede di ATM dall'Amministratore Delegato di McLaren Racing, Zak Brown, e da quello di ATM, Giovanni Delfino, alla presenza di James Barclay, Direttore Esecutivo di McLaren Endurance Racing.
“Si tratta di un momento storico per ATM. Lavorare al fianco di McLaren Racing e supportare la missione per il ritorno al successo nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans ci rende profondamente orgogliosi", ha dichiarato Delfino.
"L’endurance è parte integrante dell’anima di ATM e per qeusto siamo onorati di poter vivere ogni giorno con passione e con il massimo impegno questa ambiziosa sfida al fianco di un marchio e di un team così prestigiosi”.
Condividi o salva questo articolo
F1 | McLaren analizza la PU Mercedes: "Il motore termico è ottimo e ha altri punti di forza"
F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?
Ultime notizie
WEC | Alpine, ultimo atto: ecco la A424 con le novità per il 2026
F1 | Modificata la procedura di partenza: ora c’è un preavviso di 5" per preparare il turbo
F1 | Sky Motori presenta la stagione 2026: un racconto completo del motorsport
F1 | Ferrari: il flap dallo scarico soffiato è una scelta nata in fase di progetto
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments