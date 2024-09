WEC | Ferrari, vietato partire battuti: "Prima scendiamo in pista"

A due settimane dalla vittoria negli Stati Uniti d’America ottenuta dalla 499P numero 83, Ferrari torna sotto i riflettori del FIA World Endurance Championship per il settimo round della stagione 2024, in programma al Fuji, in Giappone, con la gara sulla distanza delle 6 ore che si disputa domenica 15 settembre.

Archiviato il primo successo assoluto della Hypercar numero 83 iscritta dal team AF Corse, affidata ai piloti ufficiali Ferrari Yifei Ye e Robert Shwartzman insieme a Robert Kubica, e il terzo posto firmato dalla vettura numero 50 della squadra ufficiale Ferrari – AF Corse condivisa da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, per le 499P della Casa di Maranello è già tempo di preparare il penultimo round di una stagione che, nel complesso, include otto appuntamenti e terminerà il 2 novembre in Bahrain.

Il Fuji International Speedway, circuito inaugurato nel 1965 – lungo 4,536 chilometri e caratterizzato da 16 curve – che sorge alle pendici dell’omonimo vulcano giapponese, tra le icone naturalistiche e artistiche del Paese del Sol Levante, ospita una gara del particolare peso specifico in ottica iridata, considerato che al termine della stagione mancano solo due round che mettono in palio per il primo classificato, nel complesso, 63 punti (25 in Giappone e 38 alla 8 Ore del Bahrain).

La situazione

Alla viglia della prova giapponese Ferrari occupa la terza posizione in classifica Costruttori con 128 punti, 19 in meno di Toyota, leader della graduatoria. Terza posizione anche per Fuoco-Molina-Nielsen in classifica Piloti, mentre i compagni di squadra Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi (costretti al ritiro al COTA) sono ottavi; gli equipaggi delle 499P numero 50 e 51 hanno un distacco rispettivamente di 12 e 66 punti dalla vetta. Ye-Shwartzman-Kubica occupano la nona posizione.

Nella FIA World Cup for Hypercar Teams riservata alle squadre indipendenti AF Corse è seconda con un distacco di 30 punti dai leader, in virtù dei risultati ottenuti dalla 499P in livrea Giallo Modena (cinque podi di classe, di cui due vittorie).

Fatti e numeri

19 i punti che separano Ferrari dalla vetta della classifica mondiale Costruttori

4,563 la lunghezza del circuito (in chilometri)

1965 l’anno d’inaugurazione della pista

1970 l’anno della prima vittoria Ferrari in Giappone, alla 200 Miglia del Fuji, con la 512 S

2023 l’ultimo successo nel FIA WEC della Ferrari 488 GTE, ottenuto in classe LMGTE Am da Flohr-Castellacci-Rigon

Katsushika Hokusai è il nome dell’artista giapponese (1760-1849) noto per aver realizzato la famosa serie di stampe “Trentasei vedute del Monte Fuji” che ritraggono, in 46 tavole, l’omonimo vulcano

3776 l’altitudine del Monte Fuji (in metri)

Le parole dei protagonisti

Antonio Fuoco, 499P #50: “Dopo il terzo posto in America, dovremo fare del nostro meglio in Giappone perché la sfida per il campionato del mondo sia Piloti sia Costruttori è ancora aperta. Saremo concentrati in una gara dove, come da tradizione, mi aspetto tanti appassionati di motorsport che renderanno ancora più suggestivo il weekend”.

Miguel Molina, 499P #50: “Al Fuji ottenni la mia prima vittoria nel FIA WEC con la Ferrari 488 GTE nel 2017, fu un successo in classe LMGTE Am di cui ho un bellissimo ricordo. Quest’anno la tappa del Fuji rappresenta qualcosa di speciale per noi visto che al termine della stagione mancano solo due prove e i punti in palio sono fondamentali per continuare a sognare in qualcosa di davvero grande”.

Nicklas Nielsen, 499P #50: “L’obiettivo in Giappone è di guadagnare più punti possibili. Sarà una gara complicata sia perché forse la pista non è quella che si adatta meglio alle caratteristiche della nostra vettura, sia perché la concorrenza è notevole. Quest’anno, però, oltre alla vittoria a Le Mans abbiamo continuato il nostro percorso di crescita e di conoscenza della 499P quindi partiamo con fiducia e con la volontà di fare del nostro meglio”.

Alessandro Pier Guidi, 499P #51: “L’obiettivo principale al Fuji è quello di ottenere il maggior numero di punti possibili considerato che Ferrari è in piena lotta per il titolo mondiale Costruttori. Sarà un’impresa complicata perché credo che quella giapponese non sia una pista a noi particolarmente favorevole. Il Fuji non è la mia pista preferita, ma nonostante questo vi ho ottenuto due successi con James in LMGTE Pro (2017 e 2022). Nel fine settimana il meteo è previsto incerto, ed è attesa la pioggia: questa sarà una variabile in più da considerare”.

James Calado, 499P #51: “La gara al Fuji sarà molto importante per il nostro equipaggio e per i compagni della 499P numero 50, l’obiettivo comune sarà quello di assicurare alla Ferrari dei buoni risultati, fondamentali per il Campionato del mondo”.

Antonio Giovinazzi, 499P #51: “Ad Austin abbiamo dimostrato di essere molto veloci, ma l’esito della gara non è stato affatto positivo quindi arriviamo al Fuji con l’ambizione di rifarci. La pista? Non è semplice, e lo scorso anno in Giappone la nostra gara non fu straordinaria, ma mi auguro che l’esperienza che abbiamo fatto negli ultimi mesi ci possa aiutare in questa occasione. Torno con piacere in Giappone dove ogni volta trovo un pubblico molto appassionato di motorsport e tanto calore per la Ferrari: sarà una bella atmosfera in cui gareggiare”.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti: “Torniamo in pista a due settimane dalla gara al COTA dove abbiamo colto una vittoria molto importante con la 499P numero 83, concludendo la 6 Ore inoltre con l’ottimo terzo posto della Hypercar numero 50".

"Un successo storico per Ferrari nonché la terza vittoria nella top class del FIA WEC con tre vetture differenti: dopo i successi a Le Mans con le 499P ufficiali numero 50 e 51 siamo riusciti a salire sul gradino più alto del podio anche con la vettura privata di AF Corse, un fatto di cui siamo orgogliosi.

"Ora ci presentiamo al Fuji, in Giappone, ancora in lotta per i titoli mondiali Costruttori e Piloti, sia per la classifica riservata ai team indipendenti. Faremo quindi del nostro meglio per esprimere il massimo potenziale delle nostre 499P in una gara in cui sarà essenziale ridurre al minimo gli errori: non sarà semplice e conosciamo il valore dei nostri avversari”.

Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars: “Dopo la promettente prestazione di Austin abbiamo lavorato intensamente in questa settimana con l'obiettivo chiaro di poter puntare a vincere anche al Fuji e tenere aperto il campionato del mondo Costruttori fino all'ultima gara. Sappiamo che non sarà facile raggiungere questo risultato nel circuito di casa dei nostri avversari che guidano la classifica".

"Nel 2023 quella in Giappone è stata infatti la gara più difficile per la 499P, ma dallo scorso anno abbiamo imparato molto su come sfruttare pienamente le potenzialità della nostra vettura e per questo, pur rispettando la forza e la velocità dei nostri avversari, non ci diamo per battuti prima di scendere in pista".

"L'ottimizzazione delle prestazioni in diverse condizioni e la valutazione di differenti scenari per la strategia saranno egualmente importanti in questa gara, dove il meteo umido e variabile fa sempre delle sorprese".