WEC

WEC | Ferrari Victory Wall: un'opera che celebra la 499P coi nomi dei Tifosi

In occasione della presentazione avvenuta al MEF della LMH che difenderà i titoli HYPERCAR nel 2026, la Casa di Maranello ha mostrato anche una singolare opera d'arte che celebra i successi Mondiali e di Le Mans.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
Ferrari-Victory-Wall

Foto di: Ferrari

Ferrari ha svelato in anteprima il Ferrari Victory Wall, l’opera celebrativa dedicata ai tifosi che hanno sostenuto il Cavallino Rampante nella straordinaria stagione 2025 del FIA World Endurance Championship, che ha visto il team Ferrari - AF Corse conquistare i titoli Costruttori e Piloti nella categoria Hypercar.

La presentazione si è tenuta il 25 febbraio 2026 al Museo Enzo Ferrari di Modena in occasione dell’evento di unveiling della livrea 2026 della Ferrari 499P, e l’installazione è ora visibile al Museo Ferrari di Maranello per tutti i tifosi e appassionati.

 

L’opera grafica, simbolo di un legame profondo tra la squadra e i fan, raccoglie più di 3.000 nomi di tifosi provenienti da tutto il mondo che, in sole tre ore nel dicembre 2025, hanno aderito all’iniziativa sul sito ufficiale Ferrari per lasciare il proprio segno nella storia del Cavallino Rampante.

Il Ferrari Victory Wall unisce idealmente squadra, vetture e tifosi in un’unica immagine destinata a restare negli edifici Ferrari come testimonianza dello straordinario sostegno ricevuto e della passione condivisa.

In attesa che i tifosi possano ammirare l’opera da vicino al Museo Ferrari di Maranello, l’illustrazione è visibile in versione digitale sui canali Ferrari, permettendo a tutti di cercare il proprio nome e rivivere le emozioni di una stagione da ricordare.

