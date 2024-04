WEC | Ferrari, suicidio del muretto per previsioni meteo sbagliate

“Chi vince festeggia, chi perde spiega”. La massima che il grande Julio Velasco ha regalato ormai da anni alla storia del mondo dello sport è d'attualità al termine di ogni evento, e la cosa non poteva essere diversa mentre gli addetti ai lavori del FIA World Endurance Championship cominciavano a smontare il paddock della 6 Ore di Imola.

Ci sono momenti per sorridere e gioire, come lo sono stati quelli subito dopo le Qualifiche di sabato in cui tutte e tre le Ferrari hanno occupato le posizioni di vertice, poi arrivano anche i meno belli dove i rivali piazzano il colpo basso, resi ancor più amari se il tutto viene scatenato da un errore da parte tua.

E a Maranello la delusione si avvertiva anche solo guardando negli occhi chi girava attorno e dentro la hospitality del Cavallino Rampante, mentre il buio della sera e il freddo avvolgevano il circuito del Santerno su cui poco prima le 499P pagavano una scelta incredibilmente sbagliata da parte dei box, troppo lenti nel richiamarle in pit-lane per sostituire le gomme mentre l'acqua scendeva sempre più copiosa dal cielo plumbeo e i rivali volavano con le Michelin scanalate montate già da alcuni giri.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

"Immagino già quale sia la prima domanda, per cui possiamo partire da qui senza problemi", ha esordito Giuliano Salvi, Ingegnere-Manager di gara e test del mondo Ferrari GT e sportscar, quando si è seduto sul divanetto attorniato da una marea di giornalisti - tra cui Motorsport.com - curiosi di conoscere i dettagli di un vero e proprio autogol.

"Le informazioni che avevamo si sono rivelate chiaramente sbagliate perché secondo il meteo doveva venire a piovere molto prima. Quando sono cominciate a scendere le prime gocce non pensavamo che potesse intensificarsi così tanto e, parlando coi piloti, pareva che la parte critica fosse solo il terzo settore, mentre nei primi due si potesse continuare tranquillamente con le slick", spiega Salvi con grandissima onestà.

"In quel momento ormai non credevamo più alle previsioni del radar, ma sembrava che la situazione fosse gestibile. Abbiamo detto ai piloti di prendersi cura delle gomme nella prima parte di gara in previsione di una eventuale pioggia, per questo siamo riusciti a fare tre stint con gli stessi pneumatici".

"Ci siamo fidati troppo delle previsioni, senza guardare bene cosa accadeva intorno a noi. Purtroppo non è andata bene e va detto che bisognerà rivedere la nostra catena di comunicazioni. E' stato chiaramente un errore, non c'è molto da aggiungere, se non che ci siamo basati su uno scenario sbagliato".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Paolo Belletti

Salvi è visibilmente affranto per quanto accaduto, anche perché gli viene fatto notare che la situazione andava degenerando in ogni settore, come si sono accorti anche i tanti fan presenti sulle tribune e quelli che guardavano la gara coi tempi alla mano, sentendo pure le comunicazioni radio mandate in diretta TV nelle quali i piloti sembravano avere le loro idee chiare.

Nel caso di James Calado, l'inglese si era mostrato contento del rendimento della sua 499P #51 ("Cambiare gomme? Per me no, si guida bene"), ma i cronometri parlavano con una chiarezza disarmante mostrando tempi superiori anche di 8-10 secondi rispetto a Toyota e Porsche che si erano già fermate.

"James ci ha dato il suo punto di vista e sappiamo che il pilota a volte capisce meglio cosa sta succedendo. Non penso che si debba puntare il dito contro qualcosa o qualcuno, siamo un gruppo unito che è stato capace di vincere all'esordio a Le Mans lo scorso anno, mentre oggi siamo stati sconfitti e lo ammettiamo".

"Il secondo errore, che ancora non è chiaro, è perché non sia stata adottata la strategia diversificata tra le vetture; dobbiamo rivedere tutte le procedure, analizzare con calma a casa ogni cosa e capire tutto prima di Spa. Si vince e si perde assieme, l'importante è che ognuno ora si metta ad analizzare i dettagli per migliorare, siamo tutti sulla stessa barca".

Un peccato davvero perché le Ferrari si sono dimostrate forti ad Imola fin dalle Prove Libere e l'aria di una potenziale tripletta è stata spazzata via in una manciata di minuti dopo 4 ore di una corsa fin lì gestita alla grandissima.

"Non c'è molto di positivo in una giornata così, ma la vettura è stata competitiva, a differenza del Qatar, specialmente sull'asciutto; dobbiamo ripartire da questo. Probabilmente siamo andati oltre le nostre capacità nel 2023 vincendo a Le Mans, il team è il medesimo e le giornate storte possono capitare".

"La cosa peggiore per me è il dispiacere di non essere riusciti a fare felici i tantissimi tifosi che sono venuti in massa a sostenerci. Ho visto gente piangere a fine gara e questo davvero fa male, è un peccato. Dobbiamo fare un lavoro migliore e sono sicuro che per quello che è stato fatto lo scorso anno ne saremo capaci".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

Nel finale la strategia diversificata ha sacrificato la #51 di Calado/Pier Guidi/Giovinazzi - che ha proseguito con le gomme da bagnato su un fondo che andava asciugandosi - provando invece a montare le slick sulla #50 di Fuoco/Molina/Nielsen, con il calabrese scatenato che alla fine ha agguantato con una grinta commovente il 4° posto.

"Quando la pista ha iniziato ad asciugarsi penso che siamo stati bravi nella strategia, tant'è che abbiamo recuperato posizioni nel finale. Prima no, ma a quel punto la situazione era ormai compromessa. Fin da lunedì mattina ci metteremo a studiare cosa possiamo migliorare per tornare più forti a Spa, sono sicuro al 100% che sarà così".

"Dal punto di vista del set-up siamo andati molto bene, gestendo ottimamente il consumo delle gomme. Anche questo ci ha tratti in inganno perché i piloti erano contenti e c'era la possibilità di andare avanti con le medesime coperture. L'errore c'è stato e lo ammettiamo, non vogliamo nasconderci".

"Dopo il Qatar comunque siamo riusciti a lavorare molto bene sulla macchina sviluppandola al meglio, qui si è visto bene sull'asciutto quando è stato necessario spingere. Anche ciò fa male perché c'erano tutte le possibilità di fare bene".

"Sinceramente le Toyota ci hanno un po' sorpreso, pensavamo che davanti a loro ci fossero le Porsche, invece in gara sono tornate competitive velocemente, potendo spingere senza dover gestire e rimontando bene. Ma ad ogni modo sapevamo che sarebbero rientrati in partita, la GR010 è la stessa che avevano lo scorso anno".

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Anche per Ferdinando Cannizzo, Capo delle vetture Endurance, la delusione è tanta, mitigata giusto dalla vittoria centrata da Ye/Shwartzman/Kubica nella categoria Hypercar per i team privati: “Chiudiamo la 6 Ore di Imola con del rammarico per il risultato perché avevamo il potenziale per portare le vetture sul podio assoluto, avendo dominato la gara per quasi quattro ore".

"Sappiamo che le prestazioni delle Ferrari 499P con le gomme slick sono ottime in condizioni di pista umida, e anche sul bagnato all’inizio erano abbastanza buone, quindi abbiamo sfruttato l’occasione per cercare di allungare il vantaggio sui concorrenti. Per un errore di valutazione sulle previsioni meteo abbiamo fatto una chiamata tardiva compromettendo il risultato assoluto".

"Nel finale, però, la 499P #50 è stata autrice di un ottimo stint nelle medesime condizioni di pista umida e gomme slick, e la Ferrari #83 è stata in grado di conquistare un ottimo successo di Classe, aspetti senza dubbio positivi. Rimane tanto lavoro da fare e, come al solito, lavoreremo con umiltà per tornare a Spa nuovamente competitivi”.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Paolo Belletti

Gli fa eco Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti: “Il risultato non è stato quello atteso, dopo aver dimostrato nei giorni precedenti il grande potenziale delle nostre 499P. La gara, quando è arrivata la pioggia, è stata condizionata dall’errore di non aver differenziato le strategie tra le tre vetture che fino a quel momento erano state protagoniste".

"La delusione si unisce al rammarico di non aver regalato la meritata gioia ai tantissimi Tifosi giunti a Imola che, ancora una volta, hanno dimostrato il loro grande affetto per la Ferrari e la passione per il nostro impegno nella top class dell’endurance".

"Tra le note positive, senza dubbio, voglio sottolineare il successo tra i team indipendenti di AF Corse, il primo ottenuto dalla 499P #83 alla seconda partecipazione iridata”.

Sul fronte piloti, il tenore è il medesimo, come spiega Nielsen, autore di una partenza ottima con gestione della leadership e delle gomme da manuale: “La gara è stata molto promettente all’inizio e nelle prime ore abbiamo mostrato di avere un buon ritmo, poi sono cambiate le condizioni meteo e non siamo riusciti a concludere come avremmo voluto".

"Alla fine non possiamo essere completamente soddisfatti: cercheremo di trarre da questa gara indicazioni utili per migliorarci e tornare determinati a fare del nostro meglio dalla prossima a Spa".

Pier Guidi conclude: “Commentiamo un risultato finale che non rappresenta il potenziale delle nostre vetture, purtroppo, ed è un peccato concludere fuori dal podio davanti a così tanti Tifosi che ci hanno supportati qui a Imola. Abbiamo fatto un’ottima partenza e gestito bene la prima metà di gara".

"Conosciamo il motorsport e a volte si può passare da un momento di gioia a una delusione. Lasciamo Imola quindi consapevoli del nostro potenziale e anche del fatto che dovremo continuare a migliorare. Pensiamo già al prossimo appuntamento di Spa nel mese di maggio dove vogliamo tornare a fare un grande risultato”.