WEC | Ferrari, Top 5 positiva con la 296: "Esperienza che servirà"

Si conclude con un quinto e settimo posto la prima gara nel FIA World Endurance Championship delle Ferrari 296, che alla 1812 Km del Qatar hanno esordito in Classe LMGT3.

Sul tracciato di Lusail le vetture di Maranello preparate dalla Vista AF Corse erano apparse piuttosto in forma fin dai test del Prologo di inizio settimane e anche nelle Prove Libere hanno continuato ad andare molto bene con gli equipaggi formati da Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon (#54) e François Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera.

Il primo trio era ormai collaudato e infatti si sono visti gli ottimi tempi ottenuti, specialmente il terzo crono in Hyperpole siglato da Flohr, mentre la seconda vettura ha cercato di crescere strada facendo con il solito Rovera a mostrare la strada ai nuovi compagni, ed Heriau ad entrare comunque in Top10 nelle prove per definire la griglia di partenza.

"Ho trovato davvero un bel feeling con questa 296, la squadra ha fatto un ottimo lavoro e siamo riusciti a trasferire tutto quanto fatto nel corso del Prologo e delle prove libere in queste due sessioni ufficiali", ha dichiarato Flohr - Per soli tre millesimi non abbiamo ottenuto il secondo posto, ma siamo felici di quanto portato a casa in qualifica".

Heriau invece ha preso atto che c'è ancora strada da fare: "L’obiettivo principale delle qualifiche era quello di entrare in Hyperpole e siamo davvero contenti per averlo raggiunto. Non volevo fare errori, cercando di migliorare di sessione in sessione. La gara sarà lunga e abbiamo tutte le carte in regola per poter fare bene".

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Photo by: Shameem Fahath

In gara Flohr è partito veramente bene e le prime ore lo hanno visto tenere la 296 grigio-rossa tra podio e Top5, mentre nella fase centrare le 296 hanno perso un po' di terreno, mentre altre auto rivali guadagnavano posizioni.

La #55 si è vista costretta a scontare un Drive Through per track-limits infranti troppe volte, fermando una risalita che grazie il sempre velocissimo Rovera (suo il tempo di riferimento della categoria in gara in 1'53"529) l'aveva portata dietro alla gemella.

Alla fine il 5° e 7° posto alla bandiera a scacchi è una buona dose di punti conquistati in un evento tutt'altro che facile, ma dimostrando che la macchina c'è e con un po' di rodaggio anche i suoi conduttori possono diventare protagonisti in questa stagione.

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Photo by: JEP / Motorsport Images

“È stata davvero una bella gara, ognuno di noi ha dato il massimo, non abbiamo commesso errori né in pista né ai pit-stop, cosa fondamentale in una gara così lunga", sottolinea Rigon, che fra l'altro ha vinto il premio Goodyear WingFoot per chi ottiene la media migliore della categoria in un doppio stint.

"Thomas ha fatto un lavoro incredibile, così come Francesco, i track limits erano pericolosi ma siamo stati bravi a non incorrere in penalità".

"Peccato per la Full Course Yellow che nelle prime battute ci ha fatto perdere circa 40" mentre stavamo per effettuare il secondo pit-stop, avremmo potuto giocarci il podio. Siamo comunque felici per la prestazione della 296 LMGT3 e di tutto il team”.

Flohr si è mostrato subito sorridente quando ha terminato i propri turni: “Sono felice, la 296 LMGT3 è incredibile. Il podio era alla portata, ma abbiamo avuto un po’ di sfortuna con la Full Course Yellow".

"Il bilancio comunque è assolutamente positivo, siamo stati stabilmente nella Top5 facendo un lavoro di squadra ottimo con Davide e Francesco. Ci vediamo ad Imola”.

Castellacci commenta: “Sono soddisfatto del quinto posto ottenuto oggi. Thomas ha fatto un ottimo primo stint dopo il quale mi ha ceduto la 296, subito ho cercato di preservare un po’ le gomme per poi spingere di più nel secondo stint prima di passare il volante a Davide".

"Non era facile evitare le penalità per i track limits, ma ce l’abbiamo fatta. Il risultato ottenuto ci rende fiduciosi perché tutto il pacchetto ha funzionato bene. A Imola speriamo di fare ancora meglio”.

#55 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera Photo by: Erik Junius

Dall'altra parte del box, Rovera evidenzia gli ottimi passi avanti fatti: “A livello prestazionale la 296 LMGT3 ha risposto bene e la nota più positiva è il fatto che il lavoro svolto fin dai test pre-campionato del Prologo e poi nelle prove libere ha dato frutti concreti. La macchina ha ‘assorbito’ al meglio le varie modifiche e in gara abbiamo provato a rimontare il più possibile".

"All’inizio di ogni stint ho cercato di gestire al meglio le gomme e poi ho spinto al massimo. Siamo riusciti a risalire fino al settimo posto in uno schieramento con tanti rivali di livello, resta un risultato almeno in parte ‘incompiuto’ perché queste occasioni vanno massimizzate quando si presentano".

"Ora diamo appuntamento a Imola con l’intenzione di migliorare il risultato finale. Sono davvero contento di come la squadra ha lavorato lungo tutta la settimana in Qatar e questo mi rende fiducioso per il prosieguo della stagione”.

Soddisfatto pure Mann: “L’esordio stagionale devo dire che è stato positivo, la vettura si è comportata molto bene e sono contento. Ovviamente alla prima gara c’è sempre tanto da imparare, esperienza che appuntamento dopo appuntamento servirà a fare sempre meglio”.

Heriau chiosa: “La gara è andata bene, la 296 si è mostrata essere una vettura affidabile e questo ci fa ben sperare per il resto della stagione nella quale spero di massimizzare quanto appreso oggi".

"Per quanto mi riguarda devo ancora capire bene come sfruttare al massimo la vettura, ma le basi sono già solide e le sensazioni positive per i prossimi appuntamenti”.