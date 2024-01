WEC | Ferrari: rinnovato il contratto di Alessandro Pier Guidi

Squadra che vince non si cambia. La Ferrari ha annunciato questo pomeriggio di aver prolungato il contratto di uno dei suoi piloti simbolo e cardine del suo recente passato e del presente nel World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans: Alessandro Pier Guidi.

Il pilota nativo di Tortona continuerà a difendere il logo del Cavallino Rampante nelle corse, cosa che fa dal 2017 e con estremo successo, anche nel corso delle prossime stagioni. La Ferrari non ha reso noto di quanti anni è il nuovo accordo, ma continuerà a essere cardine di uno dei due equipaggi impiegati nel WEC al volante della già leggendaria 499P, la numero 51, con cui nel 2023 ha conquistato una vittoria clamorosa alla Sarthe assieme a James Calado e Antonio Giovinazzi.

Oltre al successo del 2023, Alessandro ha anche vinto a Le Mans nella categoria GTE-Pro con la 488 GTE nel 2019 e nel 2021, senza dimenticare i tre titoli iridati Piloti colti con James Calado nel 2017, 2019, 2021 e 2022. Anche nella stagione 2024 del WEC, Pier Guidi condividerà l'abitacolo della Ferrari 499P numero 51 con il connazionale Antonio Giovinazzi e il britannico James Calado.

"Nel 2017 diventare pilota ufficiale Ferrari è stato un sogno che si è avverato, e negli anni a venire ho partecipato a molte gare, con molti successi a partire da tre titoli mondiali LMGTE Pro e tre vittorie a Le Mans, compresa la vittoria assoluta nel 2023. Nelle ultime sette stagioni a Maranello mi sono sentito a casa, uno di famiglia, e sono orgoglioso di continuare questo percorso con il Cavallino Rampante".

Photo by: Ferrari #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

"Il futuro? A 40 anni mi sento in gran forma e l'esperienza acquisita in pista è un bene prezioso, quindi la mia ambizione è quella di continuare a correre per vincere. La stagione 2024 inizierà con la 24 Ore di Daytona, dove saremo al via con la 296 GT3, una gara prestigiosa e difficile dove vogliamo ottenere un buon risultato".

"Nel FIA WEC, invece, l'obiettivo è dimostrarsi competitivi in ogni gara, cercare di ripetere il successo di Le Mans e arrivare all'evento finale della stagione in Bahrain in corsa per il titolo. Quest'anno il campionato prevede un appuntamento in più rispetto al 2023 e per la prima volta correremo con la Ferrari 499P in Qatar, a Imola e a San Paolo, piste in cui dovremo testare il nostro livello di competitività rispetto a quello dei nostri rivali".

Antonello Coletta, direttore del reparto Endurance e Corse Clienti di Ferrari, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di continuare il nostro percorso con Alessandro, un pilota che dal 2017, quando ha firmato il suo primo contratto come pilota ufficiale Ferrari, ha dimostrato di essere un grande professionista sia nelle corse che nei test e nello sviluppo delle nostre vetture da competizione".

"Il suo curriculum sportivo comprende un numero straordinario di vittorie con il Cavallino Rampante: tre titoli Piloti e altri tre Costruttori nella classe LMGTE Pro, oltre a tre vittorie nella 24 Ore di Le Mans, tra cui la vittoria assoluta nel 2023 con la 499P, che è ormai entrata nella storia dell'automobilismo. L'esperienza di Pier Guidi è fuori dal comune; ne faremo tesoro per estendere questi record".