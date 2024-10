WEC | Ferrari rinnova i contratti con Molina e Fuoco

La Ferrari ha scelto la cornice delle Finali Mondiali per annunciare i rinnovi dei propri piloti impegnanti nel mondo GT ed Endurance che erano in scadenza di contratto.

Lo scorso inverno il nero su bianco era stato tracciato da parte di Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi e James Calado, confermati quindi come portacolori del Cavallino Rampante soprattutto per il programma Hypercar, mentre Antonio Giovinazzi aveva già in mano un legame anche per il 2025.

Ad Imola va in scena il weekend finale con tutti gli uomini di Maranello ed ecco che anche gli altri alfieri della Casa emiliana hanno apposto il loro prezioso autografo sugli accordi con il marchio, a cominciare dagli altri piloti della 499P, ossia Antonio Fuoco e Miguel Molina, andando quindi incontro a quella che pare proprio essere una rinconferma degli equipaggi #50 e #51 vittoriosi alla 24h di Le Mans negli ultimi due anni.

Per quanto riguarda il panorama GT, proseguirà il suo impegno come responsabile del programma 296 GT3 Alessio Rovera, che al suo fianco avrà ancora una volta gli affidabilissimi e veloci Davide Rigon e Daniel Serra, mentre dopo una stagione trascorsa per lo più in Giappone, pure Lilou Wadoux si è guadagnata la riconferma nel percorso per lei studiato da Ferrari.

Alessio Rovera, Antonello Coletta Foto di: Ferrari

“Siamo molto contenti di aver rinnovato i contratti del nucleo dei nostri piloti ufficiali”, ha commentato Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti.

"Una scelta che garantisce continuità e stabilità al nostro gruppo di lavoro, uno degli aspetti fondamentali per essere in grado di raggiungere risultati importanti. Poter contare sul talento e sulla professionalità dei nostri piloti anche per le prossime stagioni è motivo di soddisfazione e dà fiducia per il futuro”.

Tra i nomi invece non appare quello di Robert Shwartzman, destinato a lasciare il volante della 499P #83 di AF Corse e tornare sulle monoposto per affrontare una nuova esperienza in IndyCar Series con Prema.