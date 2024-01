WEC | Ferrari punta sulla continuità: confermati i piloti 499P

La Ferrari porterà avanti la propria avventura nel FIA World Endurance Championship con gli stessi piloti della passata stagione anche per il 2024.

Nel secondo anno di competizioni in Classe Hypercar per le 499P preparate in collaborazione con AF Corse, la Casa di Maranello ha scelto saggiamente di proseguire il percorso intrapreso tra i prototipi nel 2023 che l'ha vista centrare podi, Pole Position e la prestigiosa vittoria alla 24h di Le Mans.

Al volante della Rossa #51 che si impose sul Circuit de la Sarthe nel giugno scorso rimarranno dunque gli eroi di quel fine settimana, Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi, mentre sulla #50 vedremo ancora Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina.

Nessuna sorpresa, quindi, con gli stessi Pier Guidi e Fuoco già presenti come primi piloti nell'elenco iscritti del WEC pubblicato a fine novembre, e i successivi rinnovi di contratto annunciati per Nielsen e Calado.

Photo by: Andy Chan #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

"La scelta di confermare per la stagione 2024 del FIA WEC i piloti che hanno gareggiato lo scorso anno con le 499P del team Ferrari – AF Corse è nel segno della continuità", sottolinea il Responsabile delle corse Endurance, Antonello Coletta.

"Nel 2023, con questi equipaggi, alla prima esperienza nella top class iridata, abbiamo ottenuto risultati ragguardevoli, tra i quali spiccano la vittoria a Le Mans, e i sei podi complessivi su sette gare, che ci hanno permesso di concludere l’annata con un ottimo secondo posto tra i Costruttori".

"Insieme abbiamo maturato esperienza, continuando a sviluppare la nostra vettura e a dimostrare il potenziale della stessa. Da queste basi guardiamo con ottimismo alla stagione 2024 ormai imminente, rinnovando la fiducia nei nostri piloti".

Per quanto riguarda infine la 499P iscritta con il #83 in privato da AF Corse, le comunicazioni al riguardo spetteranno al team piacentino, che già ha confermato Robert Kubica come primo pilota.

I candidati agli altri due posti, come si vocifera da tempo, potrebbero essere Yifei Ye - appena ingaggiato come pilota ufficiale di Ferrari - e Robert Shwartzman, che ha avuto modo di provare la 499P nei Rookie Test del WEC al termine dell'annata passata.