WEC | Ferrari pronta a difendersi meglio a Interlagos, il meteo potrebbe rimescolare le carte

La Ferrari a San Paolo non è mai andata bene, ma la 6h del FIA World Endurance Championship 2026 potrebbe dare la possibilità alle vetture di Maranello di ottenere qualcosina in più rispetto al passato.

Non è un segreto che la 499P mal digerisca le curve lente e i saliscendi di Interlagos, tant'è che la tappa brasiliana è sempre stata vista come una di quelle dove correre in difesa, cercando di limitare i danni.

La batosta subita nel 2024 è servita a fare passettini avanti nel 2025 e per la gara che si disputerà domenica in sudamerica c'è la convinzione di poter fare un ulteriore miglioramento, cosa che si è cominciata a vedere nelle Qualifiche del sabato, dove Antonio Fuoco si è guadagnato l'accesso alla Hyperpole con la #50 concludendo al settimo posto a +0"3 dalle Cadillac che hanno monopolizzato la prima fila.

“Il feeling con la vettura in Qualifica è stato buono, sono abbastanza contento del giro che ho fatto. Poi, in Hyperpole, le sensazioni erano un po’ diverse e ho avuto più difficoltà nella ricerca del miglior tempo sul giro. In ogni caso, con il potenziale a disposizione, credo che non potessi ambire a una posizione decisamente migliore", ha commentato il calabrese, che assieme ai compagni Nicklas Nielsen e Miguel Molina scatterà dalla sesta casella dello schieramento in seguito alla penalità inflitta alla Genesis #19.

"Ora ci concentriamo sulla gara: partiamo dalla terza fila, ma la corsa sarà lunga e faremo del nostro meglio cercando di essere protagonisti di una gara priva di errori e di ottimizzare le strategie della squadra”.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson Foto di: Ferrari

Se c'è qualche rammarico in AF Corse per il decimo posto ottenuto dalla #83 in mano a Robert Kubica, il muso lungo non poteva non averlo Antonio Giovinazzi, che si è ritrovato mestamente 11° e quindi fuori dalla seconda manche con la sua Rossa ufficiale #51.

“Non posso essere contento per essere rimasto fuori dalla Hyperpole. Purtroppo ho fatto un errore in Curva 10 e per pochissimo ho perso l’opportunità di entrare nei primi dieci", ammette il pugliese.

"In gara partiremo da una posizione di metà classifica e dovremo affrontare la corsa con la massima determinazione, con l’obiettivo di conquistare il maggior numero di punti possibile, cercando anche di rischiare qualcosina rispetto allo scorso anno, visto che non siamo leader di campionato".

"Siamo ancora in lizza per il titolo e, partendo da dietro, possiamo pensare a qualcosa di alternativo con le strategie, puntando anche a qualche errore dei rivali. Siamo consapevoli che questa pista non sia il massimo per la nostra auto, così come il Fuji, ma siamo riusciti a migliorare qualcosa e possiamo combattere per un buon piazzamento".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Ferrari

Anche il suo compagno di equipaggo, Alessandro Pier Guidi, si è mostrato convinto di poter essere della partita per conquistare un buon risultato, considerando poi che il meteo potrebbe rimescolare le carte con possibilità di pioggia date per l'orario della gara.

"Mi aspetto di andare meglio rispetto allo scorso anno, anche se comunque sarà una sfida difficile. Ad ogni modo, penso che siamo messi meglio, anche se non sono sicuro che possa essere sufficiente per provare a vincere, ma probabilmente lotteremo a centro gruppo", ha spiegato il piemontese.

"E' sempre difficile capire il livello degli altri nelle Libere, ognuno fa il proprio lavoro, ma tutto sommato siamo soddisfatti di come si comporta la vettura e siamo riusciti a fare un passo avanti rispetto a venerdì".

"Ci sarà da capire il meteo di domenica, quando non sei davanti la pioggia può sempre aiutarti per cambiare qualcosa, ma è sempre un punto interrogativo quando arrivano certi acquazzoni, come solitamente capita qui, e sarà impegnativo per tutti".