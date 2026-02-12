Vai al contenuto principale

WEC

WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

La Casa del Cavallino Rampante svelerà la colorazione delle LMH Campioni del Mondo di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi e Nielsen/Fuoco/Molina presso il Museo Enzo Ferrari di Modena, con biglietti a prezzi speciali per il pubblico.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Ferrari 499P 2026

Foto di: Ferrari

La Ferrari si appresta ad affrontare la quarta stagione nel FIA World Endurance Championship e la presentazione ufficiale avverrà mercoledì 25 febbraio 2026 a Modena.

La Casa del Cavallino Rampante ha scelto come teatro dell'evento il Museo Enzo Ferrari, dove verrà svelata la nuova colorazione che le 499P #50 e #51 porteranno in azione in Classe HYPERCAR in collaborazione con il team AF Corse, in difesa dei titoli Mondiali centrati lo scorso anno.

L’appuntamento non sarà riservato solamente agli addetti ai lavori ed ospiti, ma aperto anche a tutti i tifosi che vorranno vedere la LMH rossa e i loro beniamini, a cominciare dal grande capo Antonello Coletta e proseguendo con l'Ingegner Ferdinando Cannizzo e i piloti ufficiali, ossia gli equipaggi formati da Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

A partire dalle ore 17;00 e fino alle ore 19;00 il pubblico potrà recarsi al padiglione espositivo del MEF, accessibile con un biglietto speciale al prezzo intero di €18,00, oppure ridotto a €9,00 per gli Under19 accompagnati da un famigliare, con accesso invece gratuito per le persone con disabilità e per bambini fino a 5 anni compiuti.

La Ferrari ha inoltre annunciato che, presentando in cassa il biglietto singolo o combinato valido per il 25 febbraio, sarà possibile accedere al Museo anche in fascia serale.

