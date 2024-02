WEC | Ferrari presenta la 499P e il team 2024 il 18 febbraio

Quella in arrivo sarà una settimana molto importante per la sezione sportiva della Ferrari. In appena 6 giorni presenterà due vetture dei due programmi più importanti a cui prende parte. Stiamo parlando di Formula 1 e di World Endurance Championship.

La SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz sarà presentata martedì 13 febbraio, alle ore 12. Un mezzogiorno di fuoco per la monoposto rossa tanto attesa dagli appassionati del Cavallino Rampante per capire se potrà essere la vera sfidante della Red Bull, ma non sarà tutto.

Tra una settimana partendo da oggi e 5 giorni dopo la presentazione della SF-24 sarà il turno della 499P LMh, ossia la vettura con cui la Ferrari proverà a confermarsi dopo la strepitosa e inattesa vittoria alla 24 Ore di Le Mans 2023 con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

Il prototipo LMh, in versione 2024, sarà presentato domenica 18 febbraio, ossia tra una settimana, alle ore 14:00.

La 499P sarà pressoché la medesima, se non con alcune modifiche apportate concesse dal regolamento per una gestione migliore delle gomme, tallone d'Achille principale della passata stagione per quanto riguarda le Rosse.

Sarà interessante capire se la livrea delle due 499P ufficiali rimarranno le stesse dello scorso anno o se, invece, dovessero cambiare, quantomeno nel disegno più che nei colori, che dovrebbero rimanere il rosso accompagnato da finiture gialle.

Già confermati i due equipaggi, i quali rimarranno esattamente gli stessi della passata stagione. Sulla 499P numero 50 autrice della pole position alla Sarthe 2023 ci saranno Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Sulla 51, vincitrice alla 24 Ore di Le Mans dello scorso anno, continueranno Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.