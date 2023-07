WEC | Ferrari premiata a Monza dopo la riunione di... famiglia

La 6h di Monza è attesissima da tutti gli appassionati italiani del FIA World Endurance Championship e per ovvi motivi anche dalla Ferrari.

La giornata brianzola di giovedì ha regalato una mattinata di pioggia a chi già era nel paddock, mentre la maggior parte delle squadre erano intente a montare le rispettive strutture portando le vetture alle Verifiche Tecniche, coi piloti che pian piano sono giunti armati di casco e valigie, direttamente dagli aeroporti.

Al pomeriggio il sole ha riscaldato l'ambiente e gli addetti ai lavori si sono moltiplicati col passare delle ore, così come i primi fan che hanno atteso e fermato i protagonisti della serie per autografi e foto.

Intanto proprio la Casa di Maranello ne ha approfittato per scattare una foto "di famiglia" sul rettilineo, radunando la 250 LM con la 499P, ossia due vetture che hanno fatto la storia alla 24h di Le Mans.

Piuttosto animata, ovviamente, la hospitality Ferrari, così come in tanti hanno sostato in pit-lane davanti ai box di AF Corse per immortalare le 499P #50 e #51 mentre i meccanici del Cavallino Rampante effettuavano le prove di pit-stop.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Paolo Belletti

In serata, trasferimento nel centro della città, dove in Piazza Trento & Trieste è stato allestito un palcoscenico accanto ad una serie di auto esposte: la Ferrari Roma, la Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C, più le showcar Peugeot 9X8 e Toyota GR010 Hybrid.

Sul palco sono saliti alcuni rappresentanti delle squadre: per Porsche Penske Motorsport presenti Michael Christensen e Dane Cameron, Cadillac Racing ha portato RIchard Westbrook ed Earl Bamber, Toyota si è presentata con Brendon Hartley e José Maria Lopez, e Peugeot Sport con Paul Di Resta e Nico Muller.

Grande attesa infine per i Rossi, Antonio Giovinazzi ed Antonio Fuoco, vale a dire vincitore di Le Mans e autore della Hyperpole della 24h francese, accompagnati dal Responsabile del team, Antonello Coletta, il quale ha ricordato che esattamente un anno fa - il 6 luglio 2022 - la 499P effettuava il suo primissimo Shakedown a Fiorano e che nessuno avrebbe mai pensato in 12 mesi di arrivare a festeggiare il successo della Sarthe.

Il pubblico ha acclamato Giovinazzi e Fuoco quando questi hanno preso il microfono per raccontare le loro emozioni in questo ruolo da piloti della 499P, mentre è stato spiegato l'immancabile telone con l'enorme logo Ferrari sorretto e agitato dai rappresentanti del Club maranelliano.

Il Sindaco di Monza ha poi consegnato un premio a Coletta, Fuoco e Giovinazzi in ricordo del successo di Le Mans, mentre poco prima il Direttore dell'Autodromo ha sottolineato l'importanza di avere il WEC tra i tanti appuntamenti della pista, che per il 2024 ha in previsioni importanti lavori di ristrutturazione per diventare ancor più accogliente.

Infine immancabile sessione autografi con tutti i piloti WEC sopracitati, presa ovviamente d'assalto da grandi e piccoli accorsi sotto al palco, sul quale in conclusione della serata sono saliti anche gli uomini di Isotta Fraschini, capitanati dal Direttore Sportivo Claudio Berro e dal pilota Marco Bonanomi, raccontando come procede il progetto Tipo 6 LMH-C, in questo fine settimana presente nel paddock e pronto a percorrere alcuni giri di pista dimostrativi.