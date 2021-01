WEC, Ferrari: novità di piloti e numero vettura in GTE-Pro

In vista della stagione 2021 del FIA World Endurance Championship (WEC) sono stati ufficializzati gli equipaggi Ferrari iscritti al campionato nella classe LMGTE Pro. Conferme e novità per le due 488 GTE schierate da AF Corse.

La vettura numero 51 sarà ancora una volta affidata ad Alessandro Pier Guidi e James Calado. Il sodalizio, alla sua quarta stagione nel mondiale, darà l’assalto al titolo cercando di bissare quello conquistato nel 2017. “Non vedo l’ora di iniziare”, ha dichiarato il pilota inglese, “saranno sei gare molto combattute contro gli equipaggi Porsche. Abbiamo visto lo scorso anno che abbiamo la possibilità di vincere sia le singole corse che il campionato, e dunque cercheremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per aggiudicarci nuovamente il titolo piloti e quello costruttori per Ferrari”.

“Dal momento che a contendersi il titolo saremo noi e Porsche”, gli ha fatto eco Alessandro Pier Guidi, “Mi auguro che il Balance of Performance possa essere rivisto rispetto a quello dello scorso anno, per permetterci di lottare ad armi pari, a beneficio dello spettacolo in pista. Da parte nostra abbiamo il vantaggio della stabilità e della sintonia all’interno della squadra, una buona competitività su tutte le piste e dunque partiamo per cercare di vincere il titolo".

"Non è il numero di macchine che fa il livello del campionato, anzi. Con meno vetture al via, uno zero in classifica potrebbe risultare determinante per l’esito finale”. Il nome del terzo pilota per gli appuntamenti che lo prevedono sarà oggetto di successive comunicazioni.

Nuovo numero e nuova formazione per il secondo equipaggio di AF Corse. Al volante della numero 52 si alterneranno lo spagnolo Miguel Molina e il brasiliano Daniel Serra che daranno vita ad un equipaggio inedito. Il pilota due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, in particolare, è impaziente di iniziare il nuovo programma.

“Gareggiare nel WEC era il mio obiettivo”, ha commentato Serra, “e sono estremamente felice di affrontare la stagione 2021. Conosco il team e il mio compagno di squadra molto bene e penso che potremo toglierci delle soddisfazioni assieme. Mi sto preparando nel migliore dei modi per farmi trovare pronto quando la stagione prenderà il via”.

“Sono molto contento di tornare nel WEC dopo aver disputato la mia prima stagione completa che mi è stata utilissima per fare esperienza”, ha affermato Miguel Molina. “Il campionato è molto competitivo e sono soddisfatto di quanto ottenuto. Sono felice di condividere la 488 GTE con Daniel perché è velocissimo e tra noi c’è un ottimo rapporto. Voglio ringraziare però anche Davide perché in questi anni è stato un compagno esemplare e ho avuto modo di imparare moltissimo da lui e mi ha spinto a migliorarmi”.

Davide Rigon, impegnato dal 2016 nel mondiale, affiancherà i due in occasione delle gare di lunga durata e darà la caccia al titolo nell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe e a quello dell’Asian Le Mans Series. Oltre alle mansioni in pista nel mondo GT si confermano quelle legate al ruolo di simulator driver per la Scuderia Ferrari che svolge dal 2014.